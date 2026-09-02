Metro y Metrobús CDMX: marcha, afectaciones y retrasos este miércoles 2 de septiembre

Transporte Público CDMX Marcha, afectaciones y retrasos en el Metro y Metrobús CDMX este miércoles 2 de septiembre.

El miércoles arranca relativamente tranquilo en la mayor cantidad de servicios y líneas de transporte público en la Ciudad de México, sin embargo, hay rutas que presentan afluencia alta y retrasos que han generado disgustos entre los usuarios y usuarias, según se reporta en redes sociales.

Por lo tanto, te compartimos todos los detalles del Metro y Metrobús CDMX este 2 de septiembre de 2026 para que puedas prevenir tus trayectos y agilizar el tiempo de tu rutina.

Líneas del Metro CDMX que presentan retrasos y afluencia alta este miércoles 2 de septiembre

Mediante redes sociales, la población capitalina ha señalado diversos retrasos en algunas de las líneas más transitadas de la Ciudad de México este “ombligo de semana”, por lo que la cuenta oficial del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro realizó un reporte de la marcha que el servicio registra en las líneas disponibles.

#MetroAlMomento: Se registra afluencia moderada y circulación constante en las Líneas 1, 2, 7, 8, y B, te recordamos que la información puede cambiar por eventualidades en la operación.



Las Líneas 3, 9, 12 y A presentan afluencia alta; se envían unidades vacías a las estaciones… pic.twitter.com/9Azsf5f9x3 — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 2, 2026

De acuerdo con el comunicado emitido por el Metro CDMX en la red social X, antes Twitter, las líneas que presentan afluencia alta son las siguientes:

Línea 9.

Línea 3.

Línea 12.

Línea A.

Por otra parte, el Metro CDMX asegura que en las Líneas 1, 2, 7, 8 y B se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes, además de que se han realizado maniobras de de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales.

La última actualización del reporte fue a las 07:15 horas de este miércoles 2 de septiembre, después de que usuarios y usuarias de la Línea A y 12 reportaran retraso en la movilización de trenes de hasta 10 minutos, lo que provocó que la multitud incrementara en las estaciones de estas rutas.

Reporte Metrobús CDMX: ¿cómo marchan las líneas del Metrobús este miércoles 2 de septiembre?

Otro de los transportes públicos más concurridos en la Ciudad de México es el Metrobús, sistema de autobús de tránsito rápido (BRT) que opera desde las 04:30 horas hasta la medianoche entre semana para apoyar la movilización de la población capitalina.

Este miércoles 2 de septiembre, el Metrobús CDMX no ha reportado significativos retrasos o afectaciones en las Líneas de su servicio.

Por el contrario, anunció el reestablecimiento de rutas que previamente pudieron presentar complicaciones por por reencarpetamiento asfáltico; éstas son:

Línea 5 , se restablece el servicio en Mixiuhca (dirección Preparatoria 1).

, se restablece el servicio en Mixiuhca (dirección Preparatoria 1). Línea 3 , se restablece el servicio en Circuito (ambos sentidos).

, se restablece el servicio en Circuito (ambos sentidos). Línea 6, restablece el servicio en De las Culturas (dirección Villa de Aragón).

Se recomienda a los usuarios y usuarias del transporte público de la CDMX mantenerse al tanto de las actualizaciones en los canales oficiales del servicio para evitar inconventientes este miércoles.