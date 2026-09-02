PAN anticipa revisión crítica del Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México durante Informe Trimestral de Finanzas





La presidenta del PAN Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, informó que su partido realizará un análisis técnico y exhaustivo del Segundo Informe de Gobierno de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en el marco de la glosa que se llevará a cabo en el Congreso capitalino.

La dirigente panista señaló que la bancada de oposición buscará reconocer las acciones que considere positivas, aunque también adelantó que mantendrá una postura crítica frente a aspectos de la administración capitalina que, desde su perspectiva, no corresponden con la situación que enfrentan distintos sectores de la población.

En este sentido, afirmó que el PAN centrará su revisión en temas como seguridad, movilidad, salud, educación, empleo y despojo de inmuebles. Indicó que durante las comparecencias de los integrantes del gabinete y titulares de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, su partido presentará argumentos y datos para contrastar las cifras oficiales con las problemáticas reportadas por la ciudadanía.

La presidenta del PAN CDMX sostuvo que la oposición debe asumir una postura crítica durante el análisis del informe y planteó la necesidad de mejorar los servicios públicos, el acceso a la salud y la educación, así como atender delitos como la extorsión.

Por su parte, el secretario de Gobierno del PAN capitalino, Miguel Errasti, señaló que el partido también llevará sus propuestas a encuentros con su militancia y mencionó el documento denominado 111 Soluciones para México, presentado por la dirigencia nacional del partido.

En materia de salud, Errasti cuestionó las condiciones de acceso a los servicios médicos y citó cifras nacionales correspondientes a 2024, según las cuales 44.5 millones de personas presentaban carencia por acceso a servicios de salud. El dirigente consideró necesario contar con indicadores específicos sobre el abasto de medicamentos y la atención hospitalaria.

Los representantes del PAN también cuestionaron las cifras oficiales relacionadas con la reducción de homicidios y otros indicadores de seguridad. Durante el posicionamiento, realizaron críticas a gobiernos y funcionarios de Morena tanto a nivel local como nacional.

La dirigencia capitalina del partido adelantó que estos señalamientos formarán parte de su participación en la glosa del Segundo Informe de Gobierno, proceso en el que los integrantes del gabinete de Clara Brugada deberán comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México para informar y responder a los cuestionamientos de las distintas fuerzas políticas.