49 Feria Nacional del Mole: Fechas y sede para disfrutar de este platillo en CDMX durante octubre

Feria Nacional del Mole 49 Feria Nacional del Mole: Fechas y sede para disfrutar de este platillo en CDMX durante septiembre (Cuartoscuro)

¡Prepárate para disfrutar de uno de los platillos más sabrosos de México! Llega la Feria Nacional del Mole 2026 con la mesa puesta para celebrar las tradiciones culinarias y el sazón característico de esta receta.

Para esta edición número 49, el evento contempla la participación de diversos restaurantes, acompañados por productores de mole y artesanos provenientes de distintos estados de la República Mexicana.

¿Cuándo se celebra la Feria Nacional del Mole 2026?

Bajo el lema “Sabor y tradición que nos identifica”, el evento se llevará a cabo del 3 al 25 de octubre de 2026, ofreciendo un total de 23 días de actividades.

#AtencionCiudadana | Prepárate para vivir la fiesta más grande de San Pedro Atocpan la ¡Feria Nacional del Mole! Ven a disfrutar de una experiencia cultural única en el corazón de #MilpaAlta.



Te espera una explosión de sabores con gastronomía tradicional, el vibrante color de la… pic.twitter.com/2pNDd1x4gp — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) August 28, 2026

Los asistentes podrán deleitar su paladar con recetas tradicionales, así como conocer el proceso de elaboración de diversas preparaciones a base de chiles, especias y demás ingredientes.

¿Dónde se realizará la Feria Nacional del Mole 2026?

La sede de esta edición 49 se ubica en el pueblo de San Pedro Atocpan, de la alcaldía Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México.

El recinto ferial se encuentra exactamente en el kilómetro 17.5 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec, punto donde se reunirán los representantes de esta experiencia cultural y gastronómica.

¿Qué platillos y productos habrá en la feria?

Entre la variedad de platillos y presentaciones destacan:

Mole almendrado con guajolote

Pipián con carne de cerdo y chilacayotes

Conejo en adobo

Pasta y mole granulado para llevar

Mole rojo con pollo

¿Qué otras actividades habrá en la Feria Nacional del Mole?

Más allá de la amplia oferta culinaria, el festejo contará con un programa de diversas actividades culturales, presentaciones de música y danza, así como la exhibición y venta de artesanías elaboradas por productores de la comunidad y piezas únicas de la región.