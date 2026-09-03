Vinculan a proceso a 5 secuestradores de Xochimilco

Fiscalía CDMX rescata con vida a víctima de secuestro y detiene a cinco personas en Xochimilco

Un juez vinculó a proceso de Juan “N”, Mariana “N”, Mauricio “N”, Luis Martín “N” y Kevin “N”, quienes secuestraron a un comerciante en la colonia San Francisco Tlalnepantla, alcaldía Xochimilco y que fue rescatado por las autoridades.

La investigación inició el 10 de agosto, cuando la víctima fue privada de la libertad en la colonia El Retoño, alcaldía Iztapalapa. Posteriormente, los presuntos secuestradores exigieron el pago de 20 millones de pesos a cambio de su liberación.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) analizaron imágenes de cámaras de videovigilancia del C5 y reconstruyeron la ruta del vehículo de la víctima y de otros, posiblemente relacionados con los hechos. Este seguimiento orientó las labores de búsqueda hacia la colonia San Francisco Tlalnepantla, en Xochimilco.

El 23 de agosto se recibió, a través del 089, un reporte anónimo que advertía que una persona con la cabeza cubierta había sido bajada de un vehículo e ingresada a un domicilio de esa misma colonia. Con esta información y el análisis de videovigilancia, la PDI identificó el inmueble como un posible lugar de cautiverio.

En audiencia, la autoridad judicial determinó que los imputados permanezcan en prisión preventiva y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.