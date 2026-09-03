Feria del Empleo Huixquilucan 2026 ofrecerá más de mil vacantes

Feria del Empleo Huixquilucan 2026

La Feria del Empleo Huixquilucan 2026 avanza con la confirmación de las primeras empresas y organizaciones que participarán en la jornada laboral del próximo 7 de septiembre, donde se ofrecerán más de mil oportunidades de empleo formal.

La presidenta municipal, Romina Contreras, dio a conocer este jueves parte de las empresas que estarán presentes en el encuentro, entre ellas Hasbro City, CUSAEM, Thompson, Secusafe y Betel.

La participación de estas firmas permitirá a las personas interesadas conocer con anticipación algunos de los sectores y perfiles que tendrán presencia durante la feria. Hasbro City, por ejemplo, opera un centro de entretenimiento en Paseo Interlomas, mientras que CUSAEM y Secusafe están relacionadas con el sector de seguridad.

De acuerdo con el gobierno municipal, la Feria del Empleo contará con alrededor de 120 empresas de los sectores comercial, industrial y de servicios, que en conjunto pondrán a disposición de los asistentes más de mil vacantes.

La oferta estará dirigida a personas con distintos niveles de experiencia y preparación, con puestos para perfiles operativos, técnicos y profesionales.

La jornada se llevará a cabo el lunes 7 de septiembre, de 10:00 a 16:00 horas, en la Explanada del Auditorio Municipal de San Cristóbal Texcalucan, en Huixquilucan.

Las autoridades municipales recomendaron a los asistentes acudir preparados para realizar procesos de selección en el lugar, por lo que sugirieron llevar varias copias del currículum vitae o solicitudes de empleo, además de una identificación oficial.

Como parte de los servicios disponibles durante la feria, también se ofrecerá de manera gratuita la toma de fotografías para currículum.

Con esta jornada, el municipio busca facilitar el contacto directo entre empresas y personas que se encuentran en búsqueda de empleo, al concentrar en un mismo espacio una amplia oferta de vacantes formales de diferentes sectores.