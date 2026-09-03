Naucalpan reporta caída de 47% en robo de vehículos asegurados

Isaac Martín Montoya

El robo de vehículos asegurados en Naucalpan disminuyó 47 por ciento hasta julio de 2026, de acuerdo con cifras de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), informó el Gobierno municipal.

La dependencia destacó que durante 2025 y 2026 se acumularon 52 jornadas en las que no se registró el robo de un solo automóvil, una cifra que contrasta con los periodos equivalentes de 2023 y 2024, cuando únicamente se contabilizó un día sin casos.

Según el reporte, Naucalpan pasó de 593 vehículos robados entre enero y mayo de 2022 a 284 en el mismo periodo de 2026. Actualmente, el promedio se ubica en 1.9 unidades sustraídas diariamente.

Los resultados representan una reducción significativa respecto a años anteriores, cuando el municipio llegó a registrar hasta 30 automóviles robados en una sola jornada y se encontraba en el segundo lugar estatal por incidencia de este delito.

El Gobierno de Naucalpan atribuyó la disminución a la coordinación de la Guardia Municipal con corporaciones de seguridad estatales y federales, así como al fortalecimiento del análisis delictivo, la presencia policial y los operativos desplegados en zonas consideradas prioritarias.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia para contener el robo de vehículos y reforzar las labores de prevención y vigilancia en el municipio.

Con la reducción reportada durante 2026, Naucalpan registra una tendencia a la baja en uno de los delitos que históricamente había representado uno de los principales retos de seguridad para el municipio.