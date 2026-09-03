Brugada instala Junta del Sistema de Cuidados y anuncia 300 nuevos centros infantiles en CDMX





La jefa de Gobierno, Clara Brugada instaló la Junta del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, órgano encargado de coordinar, articular, monitorear y evaluar la política pública en la materia, y anunció la construcción de 300 nuevos Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil durante su administración.

Al encabezar la instalación, Brugada afirmó que la Ley del Sistema de Cuidados, aprobada por unanimidad por el Congreso capitalino el pasado 26 de mayo, representa “un parteaguas en la lucha feminista por la emancipación de las mujeres”.

“Las mujeres han sostenido al mundo. Es hora de que el mundo sostenga a las mujeres”, sostuvo la mandataria, quien señaló que el nuevo sistema busca trasladar las tareas de cuidado del ámbito exclusivamente familiar a una responsabilidad pública.

Brugada instala Junta del Sistema de Cuidados y anuncia 300 nuevos centros infantiles en CDMX

Informó que actualmente ya operan 10 Casas de las Tres R’s, enfocadas en revalorar, redistribuir y reducir las labores de cuidado, y que la meta es llegar a 20 al finalizar este año. Estos espacios ofrecen servicios para niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad, además de comedores, lavanderías y terapias para quienes realizan labores de cuidado.

La principal meta anunciada fue la construcción de 300 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, con los que, aseguró, se busca prácticamente duplicar los espacios disponibles. La intención es que atiendan a niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los seis años, con un horario de 6:30 a 18:00 horas y de manera gratuita.

“Queremos que cada estancia infantil pueda estar a menos de 15 minutos de donde viva cualquier familia en la Ciudad de México”, señaló.

Buscan convertir el cuidado en un derecho público

La jefa de Gobierno anunció además que enviará al Congreso capitalino una iniciativa para establecer constitucionalmente la educación inicial como un derecho desde los primeros días de vida. Afirmó que, de aprobarse, la Ciudad de México sería la primera entidad del país en reconocer este derecho en su Constitución.

También informó que el programa Desde la Cuna ha beneficiado a 151 mil niñas y niños de cero a tres años, mientras que Mujeres Sanas, Infancias Protegidas apoyará este año a 15 mil mujeres embarazadas. A través de Ciudad que Cuida a Quien Cuida, agregó, se brinda apoyo económico a 5 mil personas cuidadoras.

Las primeras tareas de la Junta será, entre varias, elaborar en un plazo de 90 días, el reglamento de la Ley del Sistema de Cuidados. Brugada pidió además desarrollar una metodología para medir el valor económico y social del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

“Lo que se mide adquiere valor público y lo que adquiere valor público puede convertirse en derechos, presupuestos y políticas públicas”, afirmó.

La mandataria convocó a las 16 alcaldías a crear juntas locales de cuidados y planteó desarrollar un mapa interactivo que permita identificar los servicios disponibles en cada territorio. También propuso diseñar un nuevo modelo de vivienda pública que integre estancias infantiles, lavanderías, comedores y espacios de convivencia.

Resumió su propuesta en tres objetivos: “desfeminizar” los cuidados para que dejen de recaer principalmente en las mujeres; “desfamiliarizar” para que ningún hogar cargue solo con ellos, y “desmercantilizar” para que el acceso no dependa de la capacidad económica.

Por su parte, el secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, calificó la instalación como “un momento fundacional” y como la construcción de “un nuevo pilar del Estado del Bienestar”.

Clara Brugada designó a Lidia Rodríguez Chávez como secretaria técnica de la Junta. Finalmente, a las 12:52 horas declaró formalmente instalada la Junta del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México.