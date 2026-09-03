Alertan por falsos trucos en videojuegos en línea que hackean equipos

Un hacker trabajando Un hacker trabajando (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Unidad de Policía Cibernética, detectó una serie de publicaciones, videos y enlaces en plataformas de redes sociales, donde se promocionan falsos “executors”, hacks y modificaciones para los videojuegos de rol en línea.

Las autoridades alertaron que actualmente, los videojuegos también son utilizados por los ciberdelincuentes como gancho para distribuir programas maliciosos, con el propósito de engañar a los usuarios para que descarguen y ejecuten archivos que aparentan ser legítimos.

De acuerdo con las investigaciones de ciberseguridad, los archivos pueden funcionar como ladrones de información y troyanos con acceso remoto, capaces de obtener contraseñas, cookies, cuentas, así como otros datos, además de permitir al atacante realizar diversas acciones en el dispositivo.

Las principales víctimas de esto pueden ser niñas, niños y adolescentes, quienes son atraídos por herramientas que prometen ventajas, trucos o modificaciones para sus juegos que, en muchos casos, utilizan computadoras familiares donde se encuentra información personal, fotografías y documentos.

Ante este panorama, la Policía Cibernética de la SSC recomendó a la ciudadanía adoptar las siguientes medidas preventivas:

No descargues programas de una página desconocida

Si un programa te indica que debes desactivar las medidas de seguridad, considéralo una señal de riesgo

Ten en cuenta que si un archivo aparece en alguna plataforma no significa que sea seguro

Mantén actualizado el sistema operativo y el antivirus y utiliza la autenticación multifactor

Evita guardar contraseñas de servicios importantes en equipos que utilizan los menores de edad

Supervisa las descargas que hagan los menores de edad y adolescentes; explícales que una herramienta que promete “trucos” o ventajas dentro de un videojuego puede ser utilizada como señuelo para instalar malware

Añadieron que en caso de que creas que tu equipo cuenta con un supuesto “executor” toma las siguientes medidas: