Metro cumple 57 años con 69 mil millones de usuarios transportados





El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro cumple este 4 de septiembre 57 años de operación como el principal medio de movilidad de la Ciudad de México y su zona metropolitana, periodo en el que ha transportado a 69 mil 760 millones de usuarios y recorrido mil 694 millones de kilómetros con sus trenes.

Actualmente, la red cuenta con 12 líneas, 195 estaciones y 226.5 kilómetros en servicio, por los que se desplazan diariamente más de 4.5 millones de personas.

Desde el inicio de operaciones del Metro, el 4 de septiembre de 1969, el número de pasajeros transportados equivale, de acuerdo con las cifras del organismo, a alrededor de 8.4 veces la población mundial actual.

En cuanto a la distancia recorrida durante sus 57 años de servicio, los mil 694 millones de kilómetros acumulados por los trenes equivaldrían a más de 42 mil vueltas alrededor de la Tierra o a 2 mil 203 viajes redondos entre la Tierra y la Luna.

Tan sólo entre enero y agosto de 2026, las unidades de la red recorrieron 27 millones 660 mil kilómetros, una distancia equivalente a aproximadamente 690 vueltas al planeta.

Metro cumple 57 años con 69 mil millones de usuarios transportados

Recuperan 22 trenes y proyectan modernización de la Línea 3

El Metro informó que durante la actual administración se han reincorporado al servicio 22 trenes que fueron recuperados y distribuidos en las Líneas 2, 7, 8 y B, como parte de las acciones para fortalecer la capacidad operativa de la red.

Estas labores, señaló el organismo, se han realizado mediante la adquisición de refacciones y herramientas, en coordinación con los trabajadores del sistema y con acompañamiento de la representación sindical en los procesos correspondientes.

Metro cumple 57 años con 69 mil millones de usuarios transportados

La operación cotidiana de la red está a cargo de alrededor de 15 mil trabajadores, a quienes se suman 5 mil 800 elementos de seguridad desplegados en las instalaciones del Metro.

En materia de seguridad, el STC reportó que, como resultado del operativo Quetzalcóatl y de la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, durante los últimos meses de 2026 se ha registrado una tendencia de cero carpetas de investigación por robo con violencia dentro de las instalaciones del sistema.

El organismo también destacó la renovación integral realizada en la Línea 2 y señaló que en los próximos años se contempla la modernización total de la Línea 3, uno de los proyectos de mayor alcance para la red.

La intervención proyectada contempla la incorporación de nuevos trenes, la renovación de vías y la implementación de un nuevo sistema de pilotaje automático.