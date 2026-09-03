Multas de hasta $2,350 para scooters y bicis eléctricas en CDMX: esta es la fecha límite para evitarlas

Si te mueves por la CDMX en bicicleta eléctrica o scooter, mantén muy presente el próximo 20 de noviembre de 2026. Ese será el último día para regularizar los vehículos que estén contemplados dentro de las nuevas disposiciones de movilidad.

Aunque en días recientes comenzó a circular la versión de que las multas para bicis eléctricas arrancarían el 1 de septiembre, las autoridades capitalinas aclararon que esa fecha correspondía al plazo para que las empresas se registraran ante la Secretaría de Movilidad (Semovi), no al inicio de las sanciones para las personas usuarias.

¿Por qué podrían multarme al usar mi Bici eléctrica o scooter?

Hay que dejar claro que no todas las bicicletas eléctricas entran automáticamente en la regulación. El criterio contempla características específicas del vehículo.

Las disposiciones aplican a los llamados Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) cuando cuentan con acelerador, pueden superar los 25 kilómetros por hora, tienen una potencia superior a 250 watts y pesan entre 35 y 350 kilogramos.

Si tu vehículo reúne estas condiciones, tendrás que revisar los requisitos correspondientes para circular legalmente.

Placas y licencia: ¿qué necesitas para circular?

La regulación contempla diferentes categorías. La licencia tipo A está destinada a vehículos más ligeros, como determinados scooters, mientras que la tipo B corresponde a unidades de mayor peso, entre ellas algunas motobicis.

También se contempla el uso de placas y tarjeta de circulación, por lo que no basta con tener el vehículo y salir a rodar.

Un detalle importante es la fecha de compra. Los vehículos adquiridos en establecimientos comerciales a partir del 1 de julio de 2026 deben ser entregados ya emplacados. En cambio, quienes compraron el suyo antes de esa fecha tienen que realizar el trámite por cuenta propia.

¿Cuánto cuestan las multas para bicis eléctricas?

El monto de la sanción para los VEMEPE, dependerá de los antecedentes de cada persona. De acuerdo con las autoridades capitalinas, las multas están establecidas en Unidades de Medida y Actualización (UMA) y aumentan cuando existe reincidencia.

Los montos son:

Primera y segunda infracción: 10 UMA, equivalentes a 1,175 pesos .

10 UMA, equivalentes a . Tercera y cuarta infracción: 15 UMA, es decir, 1,762 pesos .

15 UMA, es decir, . A partir de la quinta infracción: 20 UMA, aproximadamente 2,350 pesos.

En otras palabras, la reincidencia puede hacer que una vuelta en bici eléctrica termine saliendo bastante más cara de lo esperado.