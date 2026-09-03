Edomex brindó apoyo jurídico a 63 mujeres

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La Secretaría de las Mujeres del Estado de México, María Esther Rodríguez Hernández, informó que 63 mujeres privadas de la libertad han recuperado su libertad del 16 de septiembre de 2023 al 2 de septiembre de 2026.

Rodríguez Hernández explicó que estas acciones permiten brindar acompañamiento a las mujeres privadas de la libertad y dar seguimiento a quienes, de acuerdo con su situación jurídica, pueden acceder a los mecanismos y beneficios previstos en la legislación.

Las labores forman parte del programa “Mujeres Privadas de la Libertad”, que articula el trabajo de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) y la Consejería Jurídica, a través del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México (IDP), para atender cada caso y garantizar una defensa jurídica adecuada.

En los primeros ocho meses de 2026, nueve mujeres obtuvieron su libertad. La funcionaria estatal destacó que la atención no concluye con la salida del centro penitenciario. Mencionó que la dependencia estatal brinda acompañamiento y canalización a diversos servicios con perspectiva de género, igualdad sustantiva y respeto a los derechos humanos, con el propósito de favorecer la reintegración social.