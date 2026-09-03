IECM instala comité para dar seguimiento a tendencias y resultados preliminares de la elección de 2027

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) declaró formalmente el inicio de los trabajos del Comité Especial que dará seguimiento a los programas y procedimientos para recabar y difundir las tendencias y los resultados preliminares de la elección local de 2027.

El órgano colegiado, denominado Comité Especial para dar seguimiento a los programas y procedimientos para recabar y difundir tendencias y resultados preliminares electorales (COREPRE 2027), acompañará los trabajos relacionados con estos mecanismos durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

El Comité tendrá entre sus principales funciones dar seguimiento a las acciones que permitan contar oportunamente con tendencias de los resultados electorales durante la Jornada Electoral, programada para el 6 de junio de 2027.

Para el desarrollo de sus actividades, el COREPRE 2027 podrá solicitar el apoyo de las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, así como de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Órganos Desconcentrados del Instituto, de acuerdo con sus respectivos ámbitos de competencia.

El Comité será presidido inicialmente por la consejera electoral Cecilia Aída Hernández Cruz y estará integrado por las consejeras electorales Erika Estrada Ruiz, María de los Ángeles Gil Sánchez y Maira Melisa Guerra Pulido, quienes contarán con derecho a voz y voto.

En tanto, las personas representantes de los partidos políticos, coaliciones y grupos parlamentarios podrán participar en los trabajos del Comité únicamente con derecho a voz.

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística del IECM fungirá como Secretaría Técnica del COREPRE 2027. Entre las primeras tareas del nuevo órgano estará la aprobación de su Manual de Funcionamiento, su Programa de Trabajo y el Calendario de Sesiones.

El Instituto Electoral informó además que la integración del Comité será ajustada posteriormente, una vez que el Consejo General apruebe la nueva conformación de las Comisiones Permanentes de Organización Electoral y Geoestadística, así como de Participación Ciudadana y Capacitación.

Cave señalar que, con la instalación del COREPRE 2027, el IECM inició los trabajos de seguimiento para la preparación de los mecanismos que permitirán recabar y difundir información sobre las tendencias y resultados preliminares durante la jornada electoral de junio de 2027.