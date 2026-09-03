Duplican a 9 mil mdp presupuesto de vivienda en CDMX; entregan 97 departamentos

El Gobierno de la Ciudad de México duplicó de 4 mil 500 millones a 9 mil millones de pesos el presupuesto anual destinado a vivienda y prevé superar este año las 10 mil viviendas construidas y entregadas, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada durante la entrega de 97 departamentos en las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.

En el conjunto habitacional de Santo Domingo 314, en la colonia Ampliación Petrolera, Azcapotzalco, fueron entregadas 59 viviendas, en su mayoría de 60 metros cuadrados, con un costo aproximado de 900 mil pesos cada una.

El proyecto se desarrolló en un predio de 918 metros cuadrados adquirido en 2018 con el esfuerzo de los vecinos y apoyo del entonces Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini dijo que en el terreno se construyeron 4 mil 490 metros cuadrados, además de 37 cajones de estacionamiento. Los departamentos tienen un promedio de 59 metros cuadrados; la mayoría cuenta con 60, mientras que algunos tienen superficies de 55 y 53 metros cuadrados.

Las 97 viviendas entregadas —59 en Azcapotzalco, ocho en Gustavo A. Madero y 30 más otorgadas el lunes— representaron una inversión de 94 millones de pesos, lo que equivale a un costo de construcción, incluido el suelo, de poco más de 900 mil pesos por vivienda.

Los departamentos cuentan además con ecotecnologías destinadas a reducir el consumo de agua, energía y gas. Entre ellas se encuentran calentadores solares, sistemas de captación de agua de lluvia, dispositivos ahorradores de agua e iluminación eficiente.

Duplican a 9 mil mdp presupuesto de vivienda en CDMX; entregan 97 departamentos

Clara Brugada señaló que el uso de calentadores solares permitirá a cada familia ahorrar alrededor de 500 pesos mensuales en gas, unos 6 mil pesos al año. A esto se suma la captación de hasta 50 mil litros de agua de lluvia anuales por sistema, lo que, de acuerdo con la mandataria, equivale al consumo anual de una persona promedio en Azcapotzalco.

Agregó que las viviendas tienen un costo considerablemente menor al de una propiedad privada y que las familias destinan alrededor de 20 por ciento de sus ingresos al pago. Añadió que los créditos otorgados por el gobierno no cobran intereses y buscan atender a sectores que difícilmente pueden acceder a financiamientos bancarios.

También anunció que en los próximos días se dará a conocer una simplificación de los trámites de la Secretaría de Vivienda, con el objetivo de reducir hasta 50 por ciento los procesos necesarios para adquirir una vivienda pública. La intención, dijo, es que los procedimientos sean más rápidos y que los hogares puedan construirse a menor costo.

La funcionaria sostuvo que la política de vivienda es una prioridad de su administración y afirmó que el objetivo es cumplir con la entrega de 10 mil viviendas durante este año. Señaló que el incremento presupuestal forma parte de una estrategia para ampliar el acceso a hogares dignos y asequibles en la capital.

Inti Muñoz mencionó que el conjunto de Santo Domingo 314 es resultado de la organización vecinal y del trabajo conjunto entre las familias y el gobierno. Explicó que la ampliación del techo de financiamiento permitió garantizar viviendas de alrededor de 60 metros cuadrados y reducir los excedentes que originalmente tendrían que cubrir los beneficiarios.

El secretario subrayó además que estos departamentos no son una mercancía ni están destinados a la venta, sino que son resultado del crédito social y de la lucha organizada de las familias por ejercer su derecho a una vivienda adecuada. La meta de la Secretaría, agregó, es avanzar hacia 200 mil acciones de vivienda durante el sexenio.

Para las familias beneficiarias, la entrega representa el cierre de años de gestión. Carolina Barrón Bernal, madre soltera, relató que esperó 14 años para recibir las llaves de su departamento y señaló que el nuevo patrimonio le permitirá brindar mayor seguridad a sus hijos.

La alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez afirmó que la entrega representa la culminación de una lucha vecinal de varios años y el inicio de una nueva etapa para las familias. Reconoció la organización de los vecinos y señaló que el proyecto forma parte de las acciones que buscan transformar la demarcación.

Clara Brugada, por su parte, llamó a los nuevos propietarios a mantener la organización y una buena convivencia condominal, así como a cumplir con sus pagos, pues la recuperación de los recursos permitirá financiar nuevos proyectos para familias que todavía carecen de vivienda.