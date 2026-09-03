Lotería Nacional emite billete conmemorativo por los 57 años del Metro

La Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo por el 57 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cuya imagen principal corresponde a un tren NM22.
El billete forma parte del Sorteo Zodiaco Especial número 1762, que se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre. El premio mayor será de 11 millones de pesos por serie.
La presentación del billete estuvo a cargo de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el director general del STC, Adrián Rubalcava.
El Metro transporta actualmente a más de 4.5 millones de personas al día. El billete busca reconocer la trayectoria del sistema de transporte y la labor de las personas trabajadoras encargadas de su operación y mantenimiento.
El billete estará disponible en expendios tradicionales de la Lotería Nacional y mediante el servicio Tu Lotero.