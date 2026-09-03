Sentencian a 93 años de cárcel a feminicida de su concubina en Tláhuac

Sentenciado Gregorio "N". (FGJCDMX)

Un juez dictó una sentencia condenatoria de 93 años y cuatro meses de prisión contra Gregorio “N”, por haber asesinado a su pareja, el 26 de octubre de 2024 en la alcaldía Tláhuac.

El día de los hechos, la víctima se encontraba con Gregorio “N” dentro de un domicilio, ubicado en la colonia San Ignacio de Loyola, pueblo de San Andrés Mixquic, cuando éste la agredió en el pecho con un cuchillo de cocina y le provocó una lesión que ocasionó su muerte.

Familiares de la víctima solicitaron apoyo a través del 911, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar y detuvieron en flagrancia a Gregorio “N”. En la audiencia inicial y con datos de prueba, fue vinculado a proceso el 31 de octubre de 2024.

Para esclarecer los hechos, el agente del Ministerio Público recabó entrevistas de víctimas indirectas y de los policías que realizaron la detención. La investigación también incluyó peritajes en criminalística y fotografía sobre el lugar y el cuchillo, así como en medicina forense, mecánica de hechos y mecánica de lesiones.

Al concluir el proceso penal, el 25 de agosto de 2026, un Tribunal de Enjuiciamiento declaró la responsabilidad penal de Gregorio “N” y le impuso la pena de 93 años y cuatro meses de prisión. Además, fue condenado al pago de un millón 516 mil 672 pesos por concepto de indemnización, gastos funerarios y reparación del daño moral, y se ordenó el decomiso del cuchillo y la suspensión de sus derechos políticos.