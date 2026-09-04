Devuelven predio invadido en la Del Valle, otro en Coyoacán y aseguran 4 en un mes

Despojo Vivienda en Matías Romero 18, involucrada en el caso de despojo en la colonia del Valle, la cual se aseguró por elementos de la FGJ. (Rogelio Morales Ponce)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) devolverá a su legítima propietaria el inmueble ubicado en Cerrada Matías Romero número 18, en la colonia Del Valle, de la alcaldía Benito Juárez.

Esta casa fue presuntamente invadida por Virginia “N” y Diana “N”, mujeres que fueron detenidas por el delito de despojo agravado, tras ser denunciadas por Daneira Oviedo, dueña del inmueble. La víctima realizó un bloqueo en el cruce de las avenidas Coyoacán y Matías Romero para presionar a las autoridades y a partir de dicha manifestación, más vecinos a los que les fue arrebatada su propiedad se unieron al colectivo para visibilizar sus casos.

Además, será restituida otra propiedad en la alcaldía Coyoacán, caso de invasión que fue expuesto por la comunidad vecinal de la colonia Del Valle. El predio perteneciente a Manuel, fue asegurado para ser restituido.

Tras una reunión con la titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde y el secretario de Gobierno, César Cravioto, informaron que en el plazo de un mes, las autoridades han asegurado cuatro inmuebles más.

Asimismo, otro predio en la alcaldía Iztapalapa se encuentra en el paquete de propiedades que también tiene las características de que en los próximos días pueda ser restituido.

Esta propiedad pertenece a Jimena, asegurada y pendiente de restitución por antiguos inquilinos, carpeta de investigación que, expusieron, había prescrito.

En suma, otros inmuebles fueron asegurados en este lapso de tiempo gracias a la exposición de estos casos. Una de las víctimas, Oliver, mantenía una carpeta de investigación desde el año 2024, en la alcaldía Benito Juárez. Adicionalmente, el hogar propiedad de Juventina y Odai, también fue asegurado en Miguel Hidalgo.

Despojo en Matías Romero, Del Valle

El 22 de julio, víctimas del delito de despojo provenientes de distintos puntos de la Ciudad de México acudieron al bloqueo en la avenida Coyoacán y Matías Romero. Este plantón funcionó como foro para visibilizar la desatención de esta problemática.

Las aparentes invasoras, Virginia “N” y Diana “N” se encuentran vinculadas a proceso en reclusión; ambas promovieron un recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso.

Virginia “N” ingresó a la propiedad y rápidamente cambió las cerraduras de la vivienda. Cuando las videocámaras de vigilancia captaron la entrada de la invasora, las derribó.

El 21 de julio, Dane recibió alertas del sistema de seguridad instalado en el inmueble y detectó la presencia de personas en su interior.

Esta mujer es mediadora certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

La noche del pasado 29 de julio, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Virginia “N” y a Diana “N” y las aprehendieron en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc.