Naucalpan entrega primera etapa de pavimentación en Rincón Verde

El Gobierno Municipal de Naucalpan entregó la primera etapa de pavimentación de la calle Colorines, ubicada en la comunidad de Rincón Verde, también conocida como Aguilillas, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad para las familias que viven en esta zona.

La obra fue entregada por el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, y forma parte del programa COMUNA, Comunidad Unida y Activa, mediante el cual autoridades y habitantes trabajan de manera conjunta para atender las necesidades de las comunidades.

De acuerdo con la información presentada durante la entrega, en esta primera etapa fueron intervenidos mil metros cuadrados de la calle Colorines con concreto hidráulico. Los trabajos buscan que la vialidad tenga mejores condiciones para el tránsito de vehículos particulares y transporte público, además de facilitar el acceso de los habitantes a diferentes servicios.

Los trabajos realizados incluyeron la nivelación del terreno, el retiro y disposición del material que se encontraba en la zona, así como la colocación de losas de concreto hidráulico con un espesor de 15 centímetros. El gobierno municipal señaló que estas características permitirán contar con una vialidad más resistente y con mayor duración, lo que también puede ayudar a mejorar las condiciones de traslado de las personas que utilizan diariamente esta calle.

Durante el evento, el alcalde Isaac Montoya destacó que las obras de infraestructura no solamente deben concentrarse en las zonas céntricas del municipio, sino también llegar a las colonias, pueblos, barrios y fraccionamientos que durante años han solicitado atención. El presidente municipal aseguró que su administración busca trabajar de manera cercana con los habitantes para conocer las necesidades de cada comunidad y realizar obras que respondan a estas peticiones.

Como parte de esta estrategia, el gobierno de Naucalpan informó que tiene proyectada la realización de más de 260 obras en diferentes puntos del municipio. Estas acciones forman parte de las llamadas Huellas de la Transformación, con las que se pretende llevar trabajos de infraestructura a distintas comunidades.

Montoya Márquez también señaló que la participación de los vecinos es importante para realizar este tipo de proyectos, ya que mediante el programa COMUNA los habitantes pueden colaborar directamente con el gobierno municipal. El alcalde indicó que conoce las necesidades de las colonias y afirmó que uno de los objetivos de su administración es atender los rezagos que existen en diferentes zonas de Naucalpan.

Además, durante la entrega de la obra, se informó que entre 2024 y 2025 Naucalpan registró un crecimiento superior al 319 por ciento en inversión de obra pública, de acuerdo con cifras oficiales del INEGI citadas por el gobierno municipal. Según lo señalado por la administración local, este incremento fue el mayor registrado a nivel nacional durante ese periodo.

La pavimentación de la calle Colorines representa una de las acciones realizadas en comunidades del municipio para mejorar la infraestructura urbana. Con la entrega de esta primera etapa, los habitantes de Rincón Verde cuentan con una vialidad renovada que busca facilitar sus actividades cotidianas y mejorar sus condiciones de traslado.

El Gobierno Municipal indicó que continuará con proyectos de infraestructura en diferentes zonas de Naucalpan, con la intención de atender las necesidades planteadas por los habitantes y reducir los rezagos que existen en materia de obras públicas.