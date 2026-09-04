STyFE presenta programa de capacitación para prevenir riesgos laborales





La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) presentó el Programa de Capacitación Modular para la Promoción del Trabajo Digno durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Consultiva para la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Ciudad de México (COCOSST).

El programa busca fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes de las personas trabajadoras en materia laboral, con énfasis en la prevención de riesgos, la seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento de la normatividad vigente.

La capacitación está dirigida a personas trabajadoras, organizaciones sindicales y empresas, y contempla módulos independientes, secuenciales y acumulativos que combinan contenidos teóricos con actividades prácticas para facilitar su aplicación en los centros laborales.

Durante la sesión, la titular de la STyFE, Inés González Nicolás, señaló que la capacitación, asesoría y acompañamiento pueden contribuir a prevenir riesgos laborales y ampliar el conocimiento de los derechos y obligaciones de las partes involucradas en las relaciones de trabajo.

En la reunión también se abordaron distintos retos relacionados con la seguridad y salud laboral, entre ellos los riesgos psicosociales, el estrés y el acoso laboral, así como las jornadas extensas.

Inés González planteó además la necesidad de analizar las condiciones laborales de las personas que trabajan mediante plataformas digitales, particularmente ante factores como la exposición prolongada al sol, la lluvia o el frío y las dificultades para acceder a servicios básicos durante sus jornadas.

La funcionaria destacó la participación de autoridades, representantes sindicales y empresariales y especialistas en la COCOSST, y llamó a que los acuerdos de este órgano se traduzcan en propuestas y acciones para mejorar las condiciones laborales.

La sesión contó, entre otros participantes, con la intervención del especialista Horacio Tovalín.

La STyFE informó que las personas interesadas en conocer la oferta de cursos, horarios, disponibilidad y calendario del Programa de Capacitación Modular para la Promoción del Trabajo Digno pueden solicitar información en el correo cursos.seguridadysalud.trabajo@cdmx.gob.mx o en el teléfono 55 5709 3233, extensiones 4025 y 4027.