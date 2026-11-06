Registra empresa privada ingresos por 14.5 mdp a favor de funcionario de Miguel Hidalgo





Una serie de 11 comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) registra operaciones por 14 millones 530 mil 45 pesos con 18 centavos a favor de César Mauricio Garrido López, actual director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía Miguel Hidalgo, mediante la empresa ASECONSINT, S.A. de C.V.

Los recibos de nómina identifican a Garrido como receptor de los recursos bajo el concepto de honorarios asimilados a salarios. En los documentos aparece registrado con el número de empleado 24117 y bajo un esquema de contratación denominado “modalidades de contratación donde no existe relación de trabajo”.

Los comprobantes, cuya situación fiscal se reporta como vigente, consignan percepciones gravadas, retenciones por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) e importes netos. También están clasificados como nómina ordinaria y señalan una periodicidad de pago mensual.

Los registros fueron emitidos entre octubre y noviembre de 2024, aunque algunos consignan periodos de pago correspondientes a meses anteriores. Uno de los recibos, expedido el 26 de noviembre, registra percepciones por un millón 325 mil 109 pesos, una retención de 450 mil 109 pesos y un importe neto de 875 mil pesos.

Las operaciones coinciden con el inicio del segundo periodo de gobierno de Mauricio Tabe en Miguel Hidalgo. Durante la campaña electoral de 2024, cuando el alcalde solicitó licencia para competir por la reelección, Garrido quedó al frente del despacho de la demarcación. Tabe regresó a sus funciones después de obtener un nuevo mandato, que comenzó en octubre de ese año.

Empresas involucradas en operaciones millonarias

La documentación también expone la relación comercial entre ASECONSINT y Nuk Procesos, con más de 2 mil 614 millones de pesos distribuidos en 366 facturas durante el primer semestre de 2024.

En el esquema de emisión de los comprobantes aparece Luna Soft, S.A. de C.V., como proveedor de certificación fiscal.

A estos antecedentes se suma la aparición de ASECONSINT en el expediente INE/Q-COF-UTF/2275/2024/PUE, relacionado con una investigación del Instituto Nacional Electoral sobre tarjetas de gasto empresarial en el contexto de presuntas irregularidades electorales en Puebla.