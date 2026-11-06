INVI suspende obras de vivienda social en Coyoacán tras inconformidad vecinal

El proyecto ubicado en Inglaterra 70 permanecerá detenido mientras se realizan mesas de diálogo

La Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México suspendió temporalmente los trabajos de construcción de un proyecto de vivienda social del Instituto de Vivienda (INVI), ubicado en el número 70 de la calle Inglaterra, en la colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán, luego de las preocupaciones expresadas por vecinos de la zona.

La dependencia informó que la decisión se tomó de común acuerdo entre el INVI, el colectivo de beneficiarios y la alcaldía Coyoacán, con el propósito de abrir mesas de diálogo para aclarar dudas, atender las inconformidades y analizar las posibilidades de desarrollo del proyecto.

Como parte del acuerdo, se determinó colocar sellos de suspensión con las autoridades verificadoras competentes, como una medida preventiva para generar las condiciones necesarias para las reuniones y la construcción de acuerdos entre las partes involucradas.

La Secretaría de Vivienda sostuvo que el proyecto fue diseñado y desarrollado con apego a la normatividad vigente y rechazó que se hayan realizado trabajos sin las autorizaciones correspondientes.

Aseguró que la construcción observa las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, el Reglamento de Construcciones, la Ley de Vivienda local, las Reglas de Operación del INVI y la Ley Ambiental, entre otros ordenamientos.

Niegan derribo intencional de árbol

Respecto a la caída de un árbol registrada durante la madrugada del jueves 5 de noviembre, la dependencia afirmó que el hecho no correspondió a un derribo intencional ni a una intervención realizada al margen de la legislación.

Indicó que, en coordinación con las autoridades ambientales competentes, se determinarán las medidas de restitución y atención ambiental que correspondan.

La suspensión de los trabajos se mantendrá en tanto se desarrollan los espacios de diálogo, en los que se prevé la participación de los distintos actores involucrados para revisar las inquietudes de los habitantes y las condiciones del proyecto.

La Secretaría de Vivienda señaló que la producción de vivienda social es una prioridad para el Gobierno capitalino, aunque reconoció que su desarrollo debe realizarse con respeto a la normatividad y apertura al diálogo con las representaciones vecinales.