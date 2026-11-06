Policía Cibernética evita pagos por 3.7 millones de pesos por intentos de extorsión en Edomex





La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) evitó que ciudadanos realizaran pagos por 3.7 millones de pesos ante intentos de extorsión entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre, periodo en el que atendió 538 denuncias, informó el gobierno estatal.

Los datos presentados durante la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez, indican que el monto que se impidió pagar representa 84 por ciento del dinero exigido por los presuntos delincuentes durante esos días.

Del total de reportes recibidos, 428 estuvieron relacionados con extorsiones telefónicas, modalidad en la que los responsables recurren al engaño, las amenazas, la intimidación y la presión psicológica para exigir depósitos, transferencias bancarias o entregas de efectivo.

Las denuncias restantes estuvieron relacionadas con distintos tipos de conductas, entre ellas intentos de fraude por teléfono, llamadas maliciosas, amenazas, extorsiones por medios electrónicos y exigencias de pago por concepto de derecho de piso.

Los resultados fueron expuestos durante la sesión número 210 de la Mesa de Paz, en la que participaron autoridades estatales y representantes de instituciones federales de seguridad.

Ante estos casos, la gobernadora Delfina Gómez llamó a la población a denunciar cualquier intento de extorsión mediante el número 089, servicio de denuncia anónima que opera las 24 horas del día durante todo el año.

“Recuerden que su denuncia es esencial para combatir este delito, por lo que les invito a denunciar en el 089 si ustedes o alguien que conocen están siendo víctimas de extorsión”, expresó la mandataria en sus redes sociales.

El gobierno estatal señaló que la atención de los reportes ciudadanos forma parte de las acciones para combatir este delito y evitar que las víctimas entreguen dinero a quienes las amenazan o engañan.