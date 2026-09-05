CDMX: Proponen que hijos que abandonen a sus padres pierdan su herencia

Foto: Ilustrativa Reconocen que la legislación vigente puede permitir una situación “injusta” (Moisés Pablo Nava)

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una propuesta para crear un registro de abandono de personas adultas mayores con el fin de impedir que familiares que incumplieron con sus obligaciones de cuidado puedan reclamar sus bienes

De aprobarse lo anterior, los hijos y familiares que abandonen a personas adultas mayores podrían quedar sin herencia.

El legislador Pedro Haces Lago detalló que con ello se busca modificar el Código Civil de la Ciudad de México para establecer el abandono de una persona adulta mayor como una causa para perder el derecho a participar en un juicio sucesorio y reclamar los bienes de quien haya sido víctima de descuido familiar.

Como parte de la reforma, se plantea crear un Registro de Abandono de Personas Mayores, cuya inscripción sería ordenada por un juez una vez que se compruebe que el familiar incumplió con sus obligaciones de cuidado.

El morenista señaló que detrás de las muestras de afecto hacia las personas adultas mayores en fechas festivas existe una realidad que, “permanece prácticamente en silencio: el abandono por parte de sus propios familiares”.

Advirtió que la legislación vigente puede permitir una situación que consideró injusta, en la que familiares que durante años no proporcionaron alimentos, cuidados o acompañamiento regresen, tras el fallecimiento de la persona, para reclamar parte de su patrimonio.

“Quien no estuvo para cuidarla en vida puede aparecer para cobrar después de su muerte, y eso no es justo... Si no estuviste para cuidarlos en vida, no vas a estar para cobrar su herencia en la muerte”, sentenció.

La iniciativa contempla modificar los artículos 1316, 323 Decies y 323 Undecies del Código Civil local, a fin de incorporar el mecanismo de registro y establecer sus efectos dentro de los procesos sucesorios.

El proyecto también considera la posibilidad de cancelar la inscripción del registro cuando la persona señalada como responsable retome sus obligaciones de cuidado hacia el adulto mayor.

Al presentar la propuesta ante el Pleno, Haces Lago sostuvo que el abandono de las personas adultas mayores debe tener consecuencias y llamó a reconocer el problema no sólo como una situación familiar, sino también como un asunto que requiere una respuesta desde el ámbito legal.