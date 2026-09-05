Impulsan saneamiento del Río Lerma-Santiago en el Estado de México

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó durante su Segundo Informe de Gobierno sobre los trabajos que se realizan para recuperar y sanear el Río Lerma-Santiago, uno de los principales cuerpos de agua que atraviesan el Estado de México.

Durante la presentación de su informe, la mandataria señaló que el saneamiento del río forma parte de la primera etapa de atención y recuperación de diferentes ríos del país. En el caso del Lerma-Santiago, las acciones buscan mejorar las condiciones del agua, recuperar los ecosistemas y atender las fuentes hídricas que se encuentran relacionadas con este afluente. En el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha dado seguimiento a estas acciones, principalmente en la zona del Alto Lerma y en los ecosistemas que forman parte de esta región.

Los trabajos se encuentran relacionados con el Programa Hídrico Integral del Estado de México 2024-2029, que contempla diferentes acciones para mejorar el manejo y cuidado del agua en la entidad. Uno de los puntos importantes de este proceso es la atención de las fuentes de agua y las corrientes que abastecen al Río Lerma. También se trabaja en las plantas de tratamiento de aguas residuales que se encuentran a lo largo del recorrido del río dentro del territorio mexiquense.

Estas plantas tienen una función importante, ya que permiten tratar las aguas residuales antes de que sean incorporadas nuevamente a los cuerpos de agua. Por ello, su mantenimiento y correcto funcionamiento son parte de las acciones para mejorar las condiciones ambientales de la cuenca. Además, las autoridades han considerado la participación de las comunidades que viven cerca del río. Esto permite conocer de manera directa las condiciones que existen en el cauce y sus alrededores, así como identificar necesidades y problemas relacionados con el agua y el medio ambiente.

El Río Lerma atraviesa 43 municipios del Estado de México y forma parte de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Debido a su extensión, su recuperación representa un trabajo que requiere la participación de diferentes autoridades y de las comunidades que se encuentran en la zona. El saneamiento no solamente contempla la limpieza del cauce principal, sino también la atención de las fuentes de agua que alimentan al río y la recuperación de los ecosistemas que están relacionados con su recorrido.

De acuerdo con la información presentada por las autoridades, el objetivo es avanzar en la recuperación de las condiciones ambientales del río y mejorar el entorno para las personas que viven en las regiones que forman parte de la cuenca.

El Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México mantienen una coordinación para dar continuidad a estas acciones. La colaboración busca atender de manera integral los problemas relacionados con el agua y avanzar en la recuperación del Río Lerma-Santiago.

Con estos trabajos, las autoridades buscan que la recuperación del afluente tenga beneficios tanto ambientales como sociales para las comunidades mexiquenses. El saneamiento del río también representa un esfuerzo para proteger las fuentes de agua y los ecosistemas que dependen de ellas. La recuperación del Lerma-Santiago es parte de una estrategia más amplia para atender los cuerpos de agua del país y mejorar su estado, con acciones que consideran tanto la infraestructura hidráulica como la participación de las comunidades.