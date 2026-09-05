Vecinos de Huixquilucan presentan propuestas durante Cabildo Abierto

El Gobierno Municipal de Huixquilucan realizó la Décima Sesión Ordinaria de Cabildo Abierto, un ejercicio en el que los habitantes pueden expresar sus necesidades y presentar propuestas para mejorar las condiciones de sus comunidades.

La sesión fue encabezada por la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, quien escuchó las peticiones de los vecinos y destacó la importancia de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía. Durante este encuentro, habitantes de diferentes comunidades tuvieron la oportunidad de plantear sus inquietudes y propuestas, con la finalidad de que sean tomadas en cuenta dentro de las acciones y programas que desarrolla el Ayuntamiento.

Uno de los temas principales fue la movilidad. Jesús Martínez, vecino de la comunidad de Zacamulpa, solicitó reforzar los trabajos en materia de movilidad en la avenida Zacamulpa Sur, una de las principales vialidades de esta zona y por donde diariamente circulan cientos de automovilistas. El vecino reconoció los trabajos realizados por el Gobierno de Huixquilucan, principalmente la repavimentación de esta avenida. También destacó la construcción de un muro de contención en una parte de la zona que había resultado afectada.

Martínez señaló que estas obras han permitido mejorar las condiciones de la vialidad y brindar mayor seguridad a quienes utilizan esta avenida. Ante esta petición, Romina Contreras recordó que en 2025 el gobierno municipal entregó la primera rehabilitación de la Avenida Zacamulpa Sur, después de las afectaciones provocadas por las lluvias del año anterior.

Posteriormente, a principios de 2026, se inauguró la repavimentación de 3.1 kilómetros de la Avenida Zacamulpa, utilizando concreto asfáltico. La obra tuvo una inversión superior a los 26.6 millones de pesos y fue presentada como una de las principales acciones de infraestructura realizadas en la comunidad.

La presidenta municipal afirmó que su administración mantiene un gobierno de puertas abiertas y aseguró que las demandas de los ciudadanos serán atendidas y analizadas. “Mi administración mantiene un gobierno de puertas abiertas, y escucha permanente las necesidades de la población de las tres zonas de Huixquilucan”, señaló la alcaldesa. Contreras también indicó que el Programa de Obra Pública 2026 contempla trabajos en las zonas Tradicional, Popular y Residencial del municipio.

El objetivo de estas acciones es mejorar calles y avenidas, además de fortalecer la movilidad y la infraestructura urbana en las diferentes comunidades de Huixquilucan. Durante la sesión, las propuestas presentadas por los ciudadanos fueron turnadas a las comisiones edilicias y a las áreas correspondientes de la administración municipal.

Estas dependencias tendrán la tarea de revisar cada solicitud y determinar su viabilidad. Posteriormente, deberán informar al Cabildo sobre el seguimiento y las respuestas que se den a las peticiones de los habitantes.

El Cabildo Abierto representa así un espacio de participación ciudadana en el que los vecinos pueden tener contacto directo con las autoridades municipales y plantear problemas relacionados con sus comunidades. La administración municipal señaló que este tipo de ejercicios buscan fortalecer la transparencia y la comunicación con la población.

Con la Décima Sesión Ordinaria de Cabildo Abierto, el Gobierno de Huixquilucan reiteró su intención de mantener una relación cercana con los habitantes y dar seguimiento a las necesidades de las tres zonas que integran el municipio. Las autoridades indicaron que continuarán trabajando en obras y acciones para mejorar la infraestructura, movilidad y servicios, mientras que las propuestas ciudadanas seguirán siendo recibidas y analizadas para determinar las soluciones que puedan aplicarse en cada comunidad.