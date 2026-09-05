Tlalnepantla rehabilita Casa de Cultura José C. Ángeles

El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, entregó la rehabilitación integral de la Casa de Cultura José C. Ángeles, ubicada en la colonia División del Norte, como parte de las acciones del gobierno municipal para recuperar espacios públicos y acercar actividades culturales a las familias.

Durante la entrega, se destacó que este lugar representa un punto de encuentro para las vecinas y los vecinos de la zona, además de ser un espacio destinado al arte, la expresión y la convivencia entre la comunidad.

La Casa de Cultura José C. Ángeles es un sitio donde habitantes de diferentes edades pueden participar en actividades relacionadas con la cultura y las artes. Con los trabajos de rehabilitación, el gobierno municipal busca que las instalaciones se encuentren en mejores condiciones para recibir nuevamente a la población.

La recuperación de este tipo de espacios forma parte de las acciones que realiza el Ayuntamiento de Tlalnepantla para mejorar el entorno urbano y ofrecer lugares adecuados para la convivencia.Durante la entrega, Raciel Pérez Cruz señaló la importancia de contar con espacios públicos que puedan ser utilizados por las familias y, especialmente, por niñas, niños y jóvenes, quienes pueden encontrar en las actividades culturales una opción para desarrollar sus habilidades y aprovechar su tiempo libre.

El proyecto también busca fortalecer la convivencia entre los habitantes de la colonia División del Norte. La recuperación de la Casa de Cultura permitirá que las personas tengan un lugar cercano para participar en actividades artísticas y culturales sin tener que trasladarse a otras zonas del municipio. Las autoridades municipales señalaron que el rescate de espacios públicos es una parte importante de las acciones para mejorar las condiciones de las colonias de Tlalnepantla.

Además de las actividades culturales, estos lugares pueden convertirse en puntos de reunión para las comunidades, ayudando a fortalecer la convivencia y la participación de los habitantes. La rehabilitación de la Casa de Cultura José C. Ángeles se suma a otras obras que el gobierno municipal ha realizado para mejorar diferentes zonas de Tlalnepantla. El objetivo, de acuerdo con la administración municipal, es continuar atendiendo las necesidades de las colonias y recuperar espacios que durante algún tiempo presentaron deterioro.

La intervención también representa una oportunidad para que las nuevas generaciones tengan contacto con diferentes expresiones artísticas. Las actividades culturales pueden contribuir a que niñas, niños y jóvenes desarrollen habilidades, conozcan nuevas formas de expresión y convivan con otros integrantes de su comunidad. Para los habitantes de la colonia División del Norte, contar nuevamente con un espacio cultural en mejores condiciones puede representar una alternativa para realizar actividades y encuentros vecinales.

El gobierno municipal destacó que el rescate de Tlalnepantla continúa mediante obras que buscan transformar el entorno y recuperar espacios para las y los habitantes de la ciudad. Con la entrega de la rehabilitación integral de la Casa de Cultura José C. Ángeles, el Ayuntamiento busca fortalecer la infraestructura cultural del municipio y ofrecer a la población un lugar digno para el arte, la convivencia y la expresión.

Las autoridades municipales señalaron que continuarán con acciones enfocadas en mejorar los espacios públicos y atender las necesidades de las comunidades, con la intención de que las obras tengan un impacto directo en la vida cotidiana de las familias. De esta manera, la Casa de Cultura José C. Ángeles vuelve a ser un espacio para la comunidad de la colonia División del Norte, donde el arte y la cultura podrán ocupar un lugar importante en la convivencia de las y los habitantes de Tlalnepantla.