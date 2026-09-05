Congreso CDMX llama a reforzar protocolos de emergencia en transporte público

Metro cumple 57 años con 69 mil millones de usuarios transportados

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo para reforzar la difusión de protocolos de actuación ante sismos y otras emergencias entre las personas que utilizan diariamente el transporte público.

La propuesta, presentada por el diputado del PT Ernesto Villarreal Cantú, plantea que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Secretaría de Movilidad fortalezcan las campañas de prevención y difundan información clara y diferenciada de acuerdo con el tipo de emergencia y el medio de transporte.

El exhorto contempla que sistemas como Metro, Metrobús, RTP y Transportes Eléctricos utilicen estaciones, unidades, pantallas y plataformas digitales para informar a las personas usuarias sobre las medidas que deben seguir ante una situación de riesgo.

Villarreal Cantú señaló que la cultura de la prevención no debe limitarse a los hogares, escuelas y centros de trabajo, sino extenderse a los trayectos cotidianos, donde millones de capitalinos pasan buena parte de su día.

“Los segundos posteriores a una emergencia no son para adivinar qué hacer; la prevención debe acompañarnos también mientras nos desplazamos”, afirmó.

El legislador explicó que la propuesta no busca que el Congreso diseñe nuevos protocolos, sino que la información elaborada por las autoridades especializadas llegue de manera efectiva a la población.

“No queremos inventar desde el Congreso protocolos que corresponde definir a los especialistas. Queremos que lo que las autoridades ya saben, lo sepamos también quienes todos los días nos movemos por esta Ciudad”, sostuvo.

El petista destacó que septiembre tiene un significado particular para la Ciudad de México en materia de protección civil, por lo que consideró necesario aprovechar esta fecha para fortalecer la preparación de la población ante posibles emergencias.