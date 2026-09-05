PAN pide cuentas claras en Álvaro Obregón tras más de 3 mil reportes de fugas de agua

Mega fuga en Álvaro Obregón deja al menos 20 predios afectados.

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México pidió al gobierno de Álvaro Obregón transparentar los recursos públicos destinados a la edición 169 de la Feria de las Flores de San Ángel y establecer prioridades presupuestales ante las necesidades de servicios e infraestructura que enfrentan habitantes de la demarcación.

Fue la legisladora Claudia Montes de Oca quien presentó un punto de acuerdo para solicitar a la alcaldía información detallada sobre el costo de la feria, así como los contratos, proveedores, servicios y demás erogaciones realizadas para su organización.

Montes de Oca aclaró que su planteamiento no busca cuestionar la realización de la Feria de las Flores ni su valor cultural, sino conocer el destino de los recursos públicos utilizados para llevarla a cabo.

“La discusión no es sobre la Feria de las Flores. San Ángel tiene una tradición que debemos preservar y de la que sus vecinos se sienten orgullosos. Lo que estamos exigiendo es algo muy sencillo: transparencia sobre el uso del dinero público y claridad en las prioridades de gasto de la alcaldía”, afirmó.

La edición 169 de la Feria de las Flores se realizó del 11 al 19 de julio y es considerada una de las celebraciones con mayor arraigo cultural en la zona de San Ángel.

Sin embargo, la panista sostuvo que la rendición de cuentas cobra mayor relevancia ante los problemas de servicios públicos que persisten en distintas colonias de Álvaro Obregón.

Señala problemas de infraestructura

De acuerdo con registros del Sistema Unificado de Atención Ciudadana, durante el primer semestre de 2026 se acumularon 3 mil 789 reportes de fugas de agua en la demarcación, cifra que la ubicó como la segunda alcaldía con más reportes de este tipo en la capital.

A estos casos se suman una fuga registrada en Olivar del Conde, donde se estimó el desperdicio de alrededor de 500 mil litros de agua en 24 horas, así como otra en Torres de Potrero que, según vecinos, permaneció aproximadamente dos meses sin ser atendida.

Montes de Oca también recordó el socavón registrado el 22 de julio en Guadalupe Inn, cuya afectación alcanzó una tubería de gas natural y generó una situación de riesgo para los habitantes de la zona.

Ante este panorama, la legisladora consideró necesario que los recursos de la Alcaldía se orienten a atender problemas como fugas de agua, baches y mantenimiento de la infraestructura urbana, sin dejar de lado las actividades culturales de la demarcación.

“Cuando tenemos miles de reportes de fugas, calles deterioradas y vecinos que esperan semanas para que se atienda un servicio, tenemos que preguntarnos cuáles son las prioridades del gobierno. Los recursos públicos deben traducirse en mejores servicios y mejor calidad de vida para la gente”, sostuvo.

Finalmente, Montes de Oca señaló que la autonomía presupuestal de las alcaldías debe estar acompañada de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de los recursos.

“La autonomía presupuestal no significa un cheque en blanco. Álvaro Obregón necesita conservar y fortalecer sus tradiciones, pero también necesita agua, calles en buenas condiciones y servicios públicos eficientes”, concluyó.