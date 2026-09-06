CDMX invierte 88 mdp en obras de agua y drenaje en Magdalena Contreras

La alcaldía Magdalena Contreras concentra este año una inversión de 88 millones de pesos en obras de agua potable, drenaje y saneamiento, de los cuales 34 millones fueron destinados a cuatro proyectos hidráulicos para disminuir las afectaciones por lluvias y beneficiar directamente a 21 mil habitantes de distintas zonas de la demarcación.

Ls intervenciones contempla la construcción de un muro de contención y un nuevo sistema de conducción pluvial en Lomas Quebrada, una caja de captación y colector en Plaza Lídice, así como la rehabilitación de la planta de tratamiento y del cárcamo de bombeo Río Magdalena.

CDMX invierte 88 mdp en obras de agua y drenaje en Magdalena Contreras

Las obras fueron diseñadas después de las afectaciones registradas durante la temporada de lluvias del año pasado, particularmente por los escurrimientos provenientes de barrancas y cañadas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que, aunque una de las cuatro intervenciones continúa en proceso, las obras ya realizadas han contribuido a reducir las afectaciones en la zona.

Según los datos presentados, el número de personas que requirieron apoyos por daños relacionados con las lluvias pasó de más de 100 casos el año pasado a 17 durante la actual temporada, lo que las autoridades atribuyeron a una reducción de 96 por ciento en las afectaciones.

CDMX invierte 88 mdp en obras de agua y drenaje en Magdalena Contreras

En Lomas Quebrada se construyó un muro de contención para regular el agua que desciende de la barranca La Coyotera y evitar que llegue con fuerza a las zonas habitadas. Como parte del mismo sistema se desarrolla una nueva infraestructura de conducción mediante más de 40 cajones de concreto.

El secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, explicó que el sistema sustituirá una conducción que tenía una capacidad aproximada de entre 3 mil y 3 mil 800 litros por segundo, por una infraestructura capaz de conducir más de 11 mil litros por segundo.

La obra se encuentra a 50 por ciento de avance y, de acuerdo con el calendario presentado por la Secretaría de Gestión Integral del Agua, se prevé que esté concluida a finales de octubre.

El sistema incluye una estructura de contención con capacidad para regular más de 4 mil metros cúbicos de agua, además de cajas de concreto y una caja deflectora que permite disminuir la fuerza del escurrimiento antes de conducirlo hacia su cauce natural.

CDMX invierte 88 mdp en obras de agua y drenaje en Magdalena Contreras

Mayor capacidad para captar y tratar el agua

Otra de las obras se localiza en Plaza Lídice, donde fue construida una caja de captación con rejillas y un nuevo colector para evitar que el agua de lluvia se acumule en vialidades y zonas peatonales.

La infraestructura tiene una capacidad para almacenar temporalmente y conducir alrededor de 71 mil litros de agua, de acuerdo con la información presentada durante el recorrido.

La cuarta intervención corresponde a la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Río Magdalena, cuya capacidad fue incrementada de aproximadamente 25 a 50 litros por segundo.

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La obra, que requirió una inversión superior a 15 millones de pesos, permitirá generar agua tratada para el riego de áreas verdes y otros servicios públicos, mientras que una parte será devuelta al Río Magdalena.

Mario Esparza explicó que el agua residual pasa por procesos de separación de residuos sólidos, eliminación de arenas y grasas, tratamiento biológico, sedimentación, filtración y desinfección mediante luz ultravioleta antes de ser destinada a reúso.

La planta, cuya intervención ya concluyó, es operada en su totalidad por mujeres, de acuerdo con las autoridades.

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, señaló que la rehabilitación permitirá volver a utilizar agua tratada en espacios públicos de la demarcación.

CDMX invierte 88 mdp en obras de agua y drenaje en Magdalena Contreras

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Añadió que instalaciones como Casa Popular, el Deportivo Primero de Mayo y otros espacios públicos podrán ser regados nuevamente con agua tratada, en lugar de utilizar agua potable.

Además de las cuatro obras supervisadas, Clara Brugada informó que durante este año se realizan 24 obras de agua potable en Magdalena Contreras, con una inversión de 54 millones de pesos.

Estas intervenciones tienen como objetivo reducir fugas, mejorar la potabilización y aumentar la regularidad del suministro, particularmente en las zonas altas de la demarcación.

La jefa de Gobierno aseguró que en 16 colonias se logró triplicar el número de horas de suministro de agua.

Además, la jefa del Ejecutivo local señaló que las obras hidráulicas forman parte de una estrategia para enfrentar las consecuencias de las lluvias intensas y evitar que los escurrimientos provenientes de barrancas vuelvan a provocar daños en las zonas bajas de la alcaldía.

Como medida complementaria, informó que en Periférico y Avenida México se mantiene un equipo del programa de emergencia Tlaloque, equipado con bombas e hidroneumáticos para atender posibles inundaciones mientras concluyen las obras de infraestructura.

Cabe mencionar que la inversión hidráulica se suma a otros proyectos anunciados para la demarcación, entre ellos la construcción de nuevas Utopías y el Cablebús que conectará Magdalena Contreras con Álvaro Obregón y el Metro Mixcoac.