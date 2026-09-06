Cristofer Lozano va por los jóvenes: entrega 33 mil becas en GAM

El líder territorial, Cristofer Lozano, encabezó una nueva edición del Becatón en Gustavo A. Madero, un proyecto que durante 11 años ha abierto oportunidades educativas para jóvenes que buscan continuar sus estudios. Con la entrega de más de cuatro mil nuevos apoyos, el programa alcanzó las 33 mil becas otorgadas a estudiantes de preparatoria y licenciatura.

Durante la ceremonia realizada en el EDEN Mestizaje, Cristofer Lozano recordó que el Becatón nació hace 11 años como una alternativa para quienes no lograron ingresar a una institución pública y tampoco contaban con los recursos suficientes para pagar una escuela privada. Desde entonces, explicó, el proyecto ha buscado evitar que la falta de dinero se convierta en una razón para abandonar las aulas.

“Hemos visto a jóvenes que comenzaron con una beca y terminaron construyendo una historia completamente diferente para sus familias. Hemos visto jóvenes convertirse en abogados, arquitectos, contadores, economistas, eso es lo verdaderamente importante del BECATÓN”.

Los resultados acumulados muestran el alcance que ha tenido el programa: de las 33 mil becas entregadas, más de 14 mil beneficiarios han egresado de una licenciatura y otros 19 mil concluyeron la preparatoria. Además, más de 25 mil personas han conseguido titularse, de acuerdo con las cifras presentadas durante el encuentro.

Frente a estudiantes y familias, Cristofer Lozano sostuvo que continuar con este tipo de apoyos representa una apuesta por el futuro de los jóvenes y por brindar alternativas a quienes enfrentan condiciones económicas adversas.

“Ningún joven debería tener que elegir estudiar o comer porque la educación no es un lujo. La educación no es un privilegio. La educación es un derecho y Gustavo Madero lo va a seguir defendiendo”, afirmó.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, acudió como invitado de honor y destacó que el BECATÓN surgió sin apoyo gubernamental, a partir de la voluntad de instituciones educativas que aceptaron ofrecer becas a jóvenes que buscaban una oportunidad para seguir estudiando.

“Hace once años llegó el primer joven buscando una oportunidad para estudiar. Hoy, seguramente, ya terminó su carrera, se incorporó a la vida laboral, comenzó a construir su patrimonio y quizá ya formó su propia familia”, dijo el alcalde.

La ceremonia también reunió a jóvenes recién graduados que volvieron al Becatón para compartir su experiencia con quienes apenas comienzan sus estudios. Algunos relataron que estuvieron a punto de quedarse sin una opción educativa después de no ser aceptados en una universidad pública y ante la imposibilidad de sus familias de cubrir el costo de una institución privada.

Sus testimonios dieron rostro a los números del Becatón: jóvenes que encontraron una alternativa para permanecer en las aulas y que, años después, regresaron para demostrar a una nueva generación que una oportunidad educativa puede transformar su futuro y el de sus familias.