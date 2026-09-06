Explosión de pirotecnia en parroquia de Temascalcingo deja 10 muertos y 64 lesionados

La explosión de material pirotécnico registrada la noche del sábado en la parroquia de la comunidad de Santa María Canchesda, municipio de Temascalcingo, dejó un saldo preliminar de 10 personas fallecidas y 64 lesionadas, de acuerdo con el reporte más reciente del Gobierno del Estado de México.

Las cifras corresponden al corte realizado este domingo, después de que durante las primeras horas posteriores al incidente las autoridades reportaron nueve personas fallecidas y un número menor de lesionados. Conforme avanzaron las labores de rescate y la atención médica, el número de personas afectadas fue actualizado.

El incidente ocurrió durante las actividades relacionadas con la fiesta patronal de la comunidad, en honor a Nuestra Señora de la Luz.La información oficial indica que la detonación se originó en material pirotécnico almacenado en un espacio del inmueble que era utilizado como bodega.

La explosión provocó daños en la estructura aledaña al templo y el colapso de parte de la construcción, lo que ocasionó que varias personas quedaran atrapadas entre los escombros. Las autoridades estatales y cuerpos de emergencia desplegaron labores de rescate, auxilio y control de riesgos durante la noche y la madrugada.

Explosión de pirotecnia en parroquia de Temascalcingo deja 10 muertos y 64 lesionados

Instalan mando de emergencia y trasladan a lesionados

El Gobierno del Estado de México informó que las 64 personas lesionadas fueron trasladadas a distintas unidades médicas para recibir atención especializada.

Para coordinar las acciones de respuesta se instaló el Sistema de Comando de Incidentes, con la participación de personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, los Servicios de Urgencias del Estado de México y el Instituto de Salud del Estado de México.

De manera paralela, el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia verificó la presencia de producto activo en el sitio y emitió recomendaciones para que personal especializado realizara su desmontaje e inhabilitación, con el objetivo de reducir riesgos para los equipos que permanecían en la zona.

Explosión de pirotecnia en parroquia de Temascalcingo deja 10 muertos y 64 lesionados (Crisanta Espinosa Aguilar)

En la atención de la emergencia participaron también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Cruz Roja Mexicana, Comisión Nacional de Emergencias, corporaciones de seguridad y servicios médicos.

Del mismo modo, acudieron unidades municipales de Protección Civil y Bomberos de Temascalcingo, Ixtlahuaca, El Oro, San José del Rincón, Acambay y Atlacomulco, así como personal procedente de Contepec, Michoacán.

La emergencia movilizó a corporaciones de distintos niveles de gobierno debido a la magnitud del incidente y a la necesidad de realizar labores simultáneas de rescate, atención prehospitalaria, traslado de pacientes y revisión de posibles riesgos derivados de la presencia de material pirotécnico.

Explosión de pirotecnia en parroquia de Temascalcingo deja 10 muertos y 64 lesionados (Crisanta Espinosa Aguilar)

Entre los lesionados atendidos se encuentran menores de edad y dos sacerdotes. La información sobre el estado de salud de las víctimas continúa siendo actualizada por las instituciones médicas y autoridades involucradas en la atención de la emergencia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México participa en las actuaciones posteriores al incidente, por lo que corresponde a las autoridades determinar las circunstancias que provocaron la detonación y establecer bajo qué condiciones se encontraba almacenado el material pirotécnico en el inmueble.