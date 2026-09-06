Iztacalco suma nuevo “Camino de Paz” en la Agrícola Oriental

Con esta nueva entrega, la alcaldesa Lourdes Paz suma ya tres “Caminos de Paz” entregados en la demarcación

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz entregó un nuevo “Camino de Paz” en Oriente 245, de Ferrocarril de Río Frío a Sur 20, en la colonia Agrícola Oriental, donde fueron instaladas 96 luminarias tipo vela de 90 watts a lo largo de mil 800 metros lineales.

También se realizaron mil 800 metros lineales de trabajos de desazolve, se colocaron 37 coladeras de banqueta, se llevaron a cabo 39 podas, se plantaron 6 árboles y se rehabilitaron 468 metros cuadrados de banquetas.

Con esta nueva entrega, la alcaldesa suma ya tres “Caminos de Paz” entregados en la demarcación.

El primero se ubica en Oriente 106, en la colonia Ramos Millán, y recorre desde Sur 185 hasta Avenida 5, atravesando Circuito Interior y cruzando toda la colonia, con una longitud de mil 206 metros, donde se instalaron 64 luminarias tipo vela de 90 watts.

En dicha intervención también se realizaron más de 900 metros lineales de desazolve y la limpieza de 15 rejillas de banqueta, con el fin de mejorar las condiciones de las vialidades y prevenir encharcamientos.

Además se llevó a cabo la rehabilitación del alumbrado público con 110 servicios, que incluyeron 22 reconexiones, 9 fotoceldas, 44 luminarias Prometeo, 39 luminarias Top y 9 luminarias Cronos, además de 2 reflectores de 400 watts y 2 reflectores de 200 watts.

El segundo “Camino de Paz” entregado se encuentra en Oriente 237, desde Sur 4, hasta Río Frío, también en la colonia Agrícola Oriental, donde fueron colocadas 88 luminarias tipo vela de 90 watts, con el propósito de mejorar la iluminación y generar mayor seguridad para las familias que transitan por esta zona.

También se realizó una intervención de más de 9 mil 720 metros lineales en la colonia Agrícola Oriental, distribuidos en cinco puntos: Sur 20, Oriente 245, Oriente 253, Oriente 257 y Oriente 237, donde se contempla la instalación de 570 luminarias tipo vela.

A la par del mejoramiento de la iluminación, se han realizado trabajos para recuperar las condiciones de las calles y los espacios públicos. En estos cinco puntos de la Agrícola Oriental se intervinieron 69 banquetas, equivalentes a 2 mil 555 metros cuadrados; se realizaron trabajos de bacheo en 52 puntos, que representan 782 metros cuadrados; se atendieron 34 cruceros con señalamiento horizontal, equivalentes a mil 600 metros cuadrados; se efectuó la poda preventiva o de levantamiento de 85 árboles, y se realizaron trabajos de desazolve en mil 590 metros lineales.

La alcaldía adelantó que la estrategia continuará próximamente con la inauguración de dos “Caminos de Paz” más: uno en Sur 20, de Oriente 255 hasta Retorno 3 de Sur 16, en la colonia Agrícola Oriental, donde se instalarán 180 luminarias tipo vela de 90 watts en 2 mil 550 metros lineales; y otro en Chimalpopoca, de Francisco I. Madero a Recreo, en Barrio Los Reyes, con 40 luminarias en 800 metros lineales.