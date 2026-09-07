La nueva “casa” del Fofo Márquez: así es el penal de Texcoco al que lo mandaron; ¿qué otros reos hay ahí?

Así es el Penal de Texcoco, la nueva casa de "Fofo Márquez" Foto: Especial

Este fin de semana Rodolfo el “Fofo” Márquez volció a ser noticia luego de que se difundieran imágenes de una agresión ocurrida dentro del penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México.

tras la difusión del video, las autoridades mexiquenses tomaron medidas para garantizar la seguridad del influencer, quien actualmente cumple una sentencia de 17 años y seis meses de prisión.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) confirmó que Rodolfo Márquez Alcaraz, conocido como Fofo Márquez, fue trasladado del Centro Penitenciario de San Pedro Barrientos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS) de Texcoco.

Su traslado ocurre mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes por la agresión que se observa en el video.

¿Por qué trasladaron a Fofo Márquez al penal de Texcoco?

De acuerdo con la información oficial, la decisión se tomó después de que comenzaran a circular en redes sociales imágenes en las que se observa a personal de custodia sometiendo y agrediendo físicamente a Rodolfo “N” dentro de Barrientos.

De acuerdo con la SSEM, el cambio de centro penitenciario tuvo como objetivo salvaguardar la integridad física de Márquez.

La dependencia también aseguró mediante un comunicado que no tolerará acciones que atenten contra los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

El material difundido muestra al influencer sometido por personal penitenciario. Posteriormente, imágenes del traslado permitieron observar a Márquez descendiendo de una camioneta de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, esposado de pies y manos, para ingresar al penal de Texcoco.

Tarjeta Informativa de la Secretaría de Seguridad del Edomex Foto: SS Edomex

¿Qué pasó con los custodios de Barrientos?

Después de que se conocieron las imágenes, las autoridades mexiquenses informaron que los custodios señalados por la agresión fueron separados de sus cargos.

La directora del Centro Penitenciario de Barrientos también fue removida de su puesto, mientras avanzan los procedimientos administrativos y legales destinados a establecer responsabilidades.

La SSEM señaló que ya se realizan las investigaciones correspondientes y que la institución no permitirá conductas que vulneren los derechos humanos de los internos.

Cabe destacar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México también intervino en las indagatorias relacionadas con la agresión, mientras que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México abrió una queja de oficio para revisar posibles violaciones a los derechos de Márquez.

Penal de Texcoco: así es el Molino de Flores

El Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, conocido también como penal Molino de Flores, será la nueva casa de Rodolfo “Fofo” Márquez, un lugar que está ubicado en el municipio de Texcoco, en la zona de San Miguel Tlaixpan, y forma parte de la red de Centros Penitenciarios y de Reinserción Social y administrado por el gobierno mexiquense.

Cabe destacar que dicho centro no está catalogado como una prisión federal de máxima seguridad, ya que sólo alberga a personas privadas de la libertad en distintas situaciones jurídicas.

Con información del Observatorio de Prisiones, se sabe que el lugar tiene problemas relacionados con higiene, acceso a servicios y seguridad interna, además de reportes históricos de riñas y otros incidentes.

A pesar de ello, el penal también cuenta con actividades destinadas a la reinserción social. En julio de 2026, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad del Estado de México reportó la realización de un torneo de futbol penitenciario en el que participaron 280 personas privadas de la libertad.

¿Qué reclusos se encuentran en el penal de Texcoco?

Una de las preguntas que más ha surgido alrededor del Molino de Flores es quiénes están recluidos en sus instalaciones. No existe un documento público actualizado que permita conocer la lista de todos los internos, por razones relacionadas con la privacidad y seguridad de las personas recluidas.

Sin embargo, reportes han señalado que César Eduardo “N”, alias ‘Osiris’, ‘Cachetes’ y/o ‘Kiko’, Carlos Francisco “N”, José Sergio García, alias ‘Chilaquil’, y Fernando Aguilar, “El Toro”, formaban parte de un grupo delictivo que se dedicaban a extorsionar a transportistas de servicio público y de carga del municipio de Texcoco.

Los implicados fueron señalados por pertenecer a la Familia Michoacanay el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes también estuvieron implicados en delitos como homicidios, secuestros y robos con violencia en agravio de conductores de transporte público y cobro de piso.

Otro de los casos identificado públicamente es el de Brenda Rodríguez Barbosa, quien en abril de 2026 recibió una sentencia de 40 años de prisión por homicidio.

En abril de 2026, por ejemplo, la FGJEM informó sobre Moisés Márquez Fernández, condenado a 40 años por extorsión. Otro caso documentado es el de Ángel Trejo Olvera, condenado a 40 años de prisión por homicidio.