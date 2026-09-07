Azucena Cisneros entrega Parque Prizo 1, un espacio recuperado por el municipio de Ecatepec

Azucena Cisneros entrega Parque Prizo 1

Ecatepec inaugura el Parque Prizo 1, un espacio recuperado por el municipio para todos los habitantes de la zona. Durante la inauguración, la alcaldesa Azucena Cisneros señaló que “se equivocan aquellos que creen que se puede venir a montarse sobre la base de la infamia y la difamación, lo único que yo tengo como camino es la honra, la honestidad plena y el gran amor que le tengo a Ecatepec”.

La presidenta municipal recordó que ese parque a pesar de ser un espacio público, fue un territorio que se secuestró por años por la delincuencia y el pandillerismo.

“Por años se permitió que se fueran apropiando los delincuentes de los espacios públicos, eso fue lo que sucedió por la falta de institucionalidad, por la falta de gobernanza” señaló.

La actual administración ha recuperado aproximadamente 50 espacios, tanto del gobierno municipal como de las comunidades, que se usaron como negocio por parte de organizaciones, obstruyendo los derechos de la gente en Ecatepec.

La mandataria señaló que el gobierno municipal realizó un levantamiento antropológico social, donde se entrevistó a varios habitantes del lugar para conocer cómo se sentían con ese espacio y la respuesta de la mayoría fue: plenamente inseguros. Ante ello, el gobierno municipal decidió intervenir y rehabilitar el lugar.

El gobierno municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, intervinó una superficie superior a los nueve mil metros cuadrados, donde se ejecutaron obras como: rehabilitación de la cancha de fútbol y construcción de una multicancha equipada con dos multi porterías, instalación de un área destinada a la práctica de skate, que cuenta con mobiliario especializado y la rodea una ciclopista, además se instaló una trotapista, para caminar y correr, alrededor del parque.

También, un parque canino, que fue equipado con mobiliario para favorecer a las mascotas, su esparcimiento y su actividad física. Se mejoró el área infantil, donde se colocaron juegos, que incluyen un columpio y un sube y baja para pequeños con sillas de ruedas. Se rehabilitó la Casa del Adulto Mayor y se colocó una velaría destinada a actividades de convivencia y recreación para personas de la tercera edad.

Carlos Cruz, director de Servicios Públicos, informó que hace aproximadamente 60 días se llevó a cabo una intervención integral para transformar este parque, donde personal a su cargo instaló 161 luminarias y 67 postes.

Elementos de Protección Civil realizaron 80 podas sanitarias y el retiro de un panal de abejas; a la vez que empleados de la Dirección de Medio Ambiente sembraron mil 480 plantas ornamentales y polinizadoras, así como 80 árboles.

Finalmente la presidenta municipal anunció que se va a construir una Casa del Adolescente, donde se brindarán actividades lúdicas y recreativas a favor de los niños y los jóvenes, así como la instalación de un ring de boxeo.