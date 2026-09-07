Tlalnepantla despide con honores a bombero caído

El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, encabezó esta mañana la ceremonia luctuosa en honor al teniente Miguel Ángel Hernández López, elemento de la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos, quien falleció el pasado sábado mientras participaba en las tareas de extinción de un incendio. El acto, cargado de solemnidad, incluyó los honores fúnebres, el pase de lista y una guardia de honor a cargo de sus compañeros de corporación.

Durante su mensaje, el edil subrayó el profundo vacío que deja la partida del vulcano no solo en el seno de su familia, sino en todo el cuerpo de bomberos y en la comunidad tlalnepantlense. “Cuando se pierde a un integrante de esta corporación, no solo pierde una familia; pierde toda una comunidad, porque aquí, en la ardua labor, en la cotidiana labor en Protección Civil y Bomberos, se construyen lazos muy profundos de amistad, de solidaridad y de empatía”, expresó Pérez Cruz, visiblemente conmovido.

El teniente Hernández López, quien ingresó a la dependencia el 1 de octubre de 2003, acumuló más de dos décadas de servicio ininterrumpido, desempeñándose como jefe del segundo turno en la Estación Central. Durante 23 años, su labor cotidiana estuvo orientada a salvaguardar vidas y bienes materiales, ganándose el respeto y reconocimiento de sus superiores y subalternos, quienes lo recordaron como un elemento comprometido y valiente.

Ante los familiares del occiso y el personal de la corporación, el alcalde reiteró el pésame del Gobierno Municipal y de la ciudadanía, al tiempo que hizo un llamado a transformar el dolor en acción. En ese sentido, enfatizó que la mejor manera de honrar el legado de Miguel Ángel es fortalecer las condiciones de trabajo de los bomberos, mediante capacitación continua, mejor equipamiento y dignificación de su labor diaria.

Asimismo, el mandatario garantizó que su administración brindará acompañamiento integral a la viuda, hijos y demás seres queridos del teniente durante todo el proceso de duelo. Destacó que el heroísmo y la entrega del elemento quedarán inscritos en la memoria institucional de Tlalnepantla, como ejemplo de vocación y sacrificio en el servicio público.

La ceremonia concluyó con un emotivo desfile de la corporación y el toque de silencio en honor al caído, mientras sus compañeros rendían los últimos honores. La ciudad, dijo el presidente, no olvida a quienes dan su vida por protegerla, y el nombre de Miguel Ángel Hernández López será recordado como uno más de los héroes anónimos que forjan la identidad de este municipio.