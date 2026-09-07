Asegura PAN que Morena no gobernará la alcaldía Miguel Hidalgo

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Ante las aspiraciones de Morena de avanzar electoralmente en alcaldías actualmente gobernadas por la oposición, la diputada local del PAN, Laura Álvarez Soto, advirtió que su partido defenderá Miguel Hidalgo rumbo al proceso electoral de 2027 y sostuvo que serán los habitantes de la demarcación quienes decidan su futuro.

La legisladora aseguró que existe una ciudadanía informada y exigente, capaz de evaluar a sus gobiernos a partir de los resultados y no de la propaganda.

“Morena podrá hablar de amor al pueblo, pero gobernar significa dar resultados. En Miguel Hidalgo los vecinos saben perfectamente quién trabaja, quién da la cara y quién responde. Por eso les decimos con claridad: Morena no entrará a Miguel Hidalgo”, afirmó.

Álvarez Soto sostuvo que, de cara al próximo proceso electoral, el PAN deberá centrar su estrategia en defender los gobiernos que encabeza mediante resultados en materia de seguridad, servicios públicos y atención ciudadana.

En el caso de Miguel Hidalgo, afirmó que el gobierno panista ha construido una relación de confianza con los habitantes y consideró que la evaluación de la administración debe hacerse a partir de las condiciones que viven los vecinos.

“Los resultados se miden en la calle: cuando una familia puede caminar con mayor tranquilidad, cuando hay mejores servicios, cuando la autoridad escucha y cuando los recursos públicos se utilizan para atender a los vecinos”, dijo.

También advirtió que su partido vigilará el uso de estructuras gubernamentales, programas sociales y recursos públicos durante el proceso electoral, ante lo que calificó como posibles intentos de intervención con fines político-electorales.

“Vamos a defender Miguel Hidalgo voto por voto y vamos a denunciar cualquier intento de intervención indebida. Esta alcaldía no tiene dueño; le pertenece a sus vecinos y serán ellos quienes decidan su futuro”, señaló.

La panista reconoció que Morena tiene derecho a competir por la demarcación, pero sostuvo que la disputa electoral deberá centrarse en la evaluación de los gobiernos y en las propuestas para los habitantes.

“Morena puede venir por Miguel Hidalgo; está en su derecho. Pero aquí se va a encontrar con vecinos que comparan, evalúan y exigen. Y frente a la propaganda, nuestra mejor defensa serán siempre los resultados”, concluyó.