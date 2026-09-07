Feria del Amaranto en CDMX genera ventas cercanas al millón de pesos





La primera edición de la Feria del Amaranto de la Ciudad de México generó ventas directas cercanas a un millón de pesos entre los 45 expositores participantes, de acuerdo con una encuesta realizada por la Secretaría de Turismo capitalina.

El monto corresponde únicamente a las ventas directas reportadas por los expositores y no representa la derrama económica total generada por el evento. La dependencia estimó una venta promedio de 16 mil 368 pesos por expositor.

La feria, organizada por el Instituto de Promoción Turística (IPT) de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, reunió a productores, empresas familiares, cooperativas, colectivos y cocineras tradicionales vinculados con la producción, transformación y comercialización del amaranto.

La mayor parte de los participantes procedió de las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, 86.1 por ciento de los expositores fueron originarios de Xochimilco y Tláhuac, mientras que también destacó la participación de productores del suelo de conservación y de la comunidad de Santiago Tulyehualco, en Xochimilco.

Productores reportan ganancias

De los 45 espacios comerciales instalados, 35 estuvieron dedicados a productos relacionados directamente con la producción y transformación del amaranto. Los restantes correspondieron a productos derivados del olivo, cacao, mole y helados.

La oferta incluyó barras, aceites, galletas, obleas, harinas, proteínas, pipián, salsas, granolas, botanas, postres y bebidas elaboradas a partir del grano.

Cinco cocineras tradicionales participaron con platillos y productos elaborados con amaranto, como parte de las actividades gastronómicas de la feria.

Los resultados de la encuesta reportaron que 100 por ciento de los visitantes consultados realizó alguna compra. El gasto declarado osciló entre 50 y mil 500 pesos por persona, con un promedio cercano a 450 pesos.

Entre los expositores, 97.2 por ciento señaló haber recuperado su inversión y 80.6 por ciento reportó haber obtenido ganancias. Además, todos los participantes manifestaron interés en volver a participar en una próxima edición.

La feria también permitió generar vínculos comerciales. El 83.3 por ciento de los expositores identificó nuevos prospectos de clientes, mientras que 77.8 por ciento señaló haber establecido nuevos contactos comerciales.

Actividades culturales

Además de la venta de productos, el encuentro incluyó actividades destinadas a difundir la importancia cultural, histórica y alimentaria del amaranto.

Entre ellas se instaló una máquina reventadora de amaranto, una exposición de herramientas relacionadas con su producción y un módulo de información científica sobre las propiedades nutricionales del grano. También se realizaron presentaciones musicales, danzas prehispánicas, exposiciones textiles y conversatorios sobre la cadena de valor del cultivo.

También se realizó la ceremonia prehispánica “Toxcatl”, acompañada de una representación de Huitzilopochtli elaborada con amaranto, de más de dos metros de altura y un peso aproximado de 80 kilogramos.

Además, se instaló un tapete monumental alusivo al amaranto, elaborado por un artesano de Huamantla, Tlaxcala, además de dos portadas decorativas en los accesos al Monumento a la Revolución.

La Secretaría de Turismo informó que la feria recibió visitantes provenientes de distintos estados del país y de naciones como Corea, Colombia, China, Estados Unidos, Japón y Paraguay.

La secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, señaló que el amaranto representa un elemento de identidad y patrimonio de la Ciudad de México, particularmente para las comunidades que han preservado su producción y conocimientos asociados a este cultivo.