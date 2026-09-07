Naucalpan estrena sendero seguro y luminarias en La Raquelito

El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, encabezó la entrega de la llamada “Huella de la Transformación” número 95 en la colonia La Raquelito, donde las autoridades locales habilitaron un Sendero Seguro y Luminoso en el Andador Pino Suárez. Esta intervención forma parte de un plan más amplio que busca devolver a los vecinos espacios públicos en condiciones óptimas para la convivencia y el tránsito seguro, tanto peatonal como vehicular.

Durante el acto, el edil explicó que las cuadrillas de Servicios Públicos instalaron nuevas luminarias y delinearon el sendero peatonal, acciones que se suman a la reciente puesta en marcha de una Unidad Médica en la misma zona. Acompañado por su esposa, la presidenta honoraria del DIF, Adriana G. Escobar, y por autoridades auxiliares, Montoya Márquez subrayó que estos trabajos no son aislados, sino que responden a una estrategia integral de recuperación urbana.

Uno de los puntos más relevantes de la jornada fue el anuncio sobre la reconstrucción de la avenida Pino Suárez, una vialidad que, según el munícipe, permaneció en mal estado por más de cuatro décadas. Con la aplicación de concreto hidráulico, se espera agilizar la circulación de automóviles y mejorar las condiciones del transporte público, beneficiando directamente a cientos de habitantes que a diario transitan por esa ruta.

En materia de seguridad, el alcalde adelantó que próximamente se instalará un módulo de vigilancia permanente en la Clínica de Impulsando tu Salud, el cual operará las 24 horas y funcionará como un centro de comando C2 para la zona. Esta medida, dijo, busca reforzar la tranquilidad de las familias y disuadir la incidencia delictiva en el perímetro de La Raquelito y sus alrededores.

Montoya Márquez insistió en que su administración no se limita a atender urgencias inmediatas, sino que trabaja con una proyección de largo plazo. “Hoy hay un plan de gobierno que no es a tres años, hoy estamos pensando en el Naucalpan que queremos, en lo que va a quedar para el día de mañana, para las generaciones siguientes”, afirmó el funcionario, quien destacó la importancia de romper con la falta de planeación que, a su juicio, prevaleció en el pasado.

Como parte del modelo COMUNA, que promueve la colaboración entre vecinos y gobierno, en esta colonia se sustituyeron 36 luminarias, se colocaron nueve postes, se aplicaron 39 toneladas de mezcla asfáltica y se realizaron labores de poda para despejar la visibilidad. Además, se pintaron escaleras, muros y cruces peatonales, y se balizaron topes, todo con el propósito de reducir riesgos y hacer más amable el entorno urbano.

El presidente municipal concluyó el recorrido destacando que estas obras representan un avance tangible en la recuperación de la vía pública y en la construcción de un municipio más ordenado y seguro. Con cada intervención, aseguró, el gobierno local deja una marca que trasciende los periodos administrativos y sienta las bases para el Naucalpan del futuro.