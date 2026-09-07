Gobierno del Edomex junto al Hospital Regional ISSEMYM Nezahualcóyotl brinda atención a más de 70 mil personas

44 aniversario Hospital Regional Nezahualcóyotl

El Hospital Regional Nezahualcóyotl del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) inició las Jornadas Conmemorativas por su 44 aniversario, con el objetivo de fortalecer la calidad de la atención médica que brinda a una población de más de 70 mil derechohabientes.

Durante la actual administración, el hospital ha otorgado 470 mil consultas generales, de especialidad, urgencias y odontológicas. A este registro se suman 2 millones 443 mil 964 estudios de laboratorio y de gabinete, así como 3 mil 750 cirugías realizadas.

El nosocomio también reportó 26 mil 765 egresos hospitalarios y la atención de 617 nacimientos durante este periodo, como parte de los servicios médicos que ofrece a las personas derechohabientes.

Durante el acto inaugural, Jorge Muñoz Infante, director de Educación e Investigación en Salud del ISSEMYM, destacó los 44 años de trayectoria del Hospital Regional Nezahualcóyotl y su compromiso con la atención de la salud y el cuidado de la vida de las y los derechohabientes.

Por su parte, Aleny Suárez Guzmán, directora del hospital, señaló que la institución es sede de la especialidad en Medicina Familiar, función que contribuye a la formación de nuevos profesionales de la salud y al fortalecimiento del desarrollo académico del instituto.

El Hospital Regional Nezahualcóyotl brinda atención médica general y de urgencias las 24 horas, todos los días del año. Además, cuenta con especialidades de cirugía general, ginecología y obstetricia, medicina interna, pediatría, traumatología y ortopedia, otorrinolaringología, anestesiología, rehabilitación y oftalmología.

Las Jornadas Conmemorativas forman parte de las actividades por los 44 años de operación del nosocomio y buscan fortalecer la atención médica que se proporciona a la población derechohabiente.

Bajo el principio de El Poder de Servir, el Hospital Regional Nezahualcóyotl, organismo sectorizado a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México, refrendó su compromiso de ofrecer servicios de salud con estándares de calidad, priorizando la seguridad y el cuidado de las personas derechohabientes.