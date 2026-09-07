Mando Unificado Oriente reporta baja de 37% en homicidio doloso: Edomex

Seguridad en el Estado de México

A 531 días de la puesta en marcha del Mando Unificado Oriente (MUZO), autoridades de los tres órdenes de gobierno reportaron una disminución de 37 por ciento en el homicidio doloso y de 53 por ciento en el robo de vehículo en los 15 municipios que integran esta estrategia de seguridad.

Los resultados fueron revisados durante la Mesa de Paz realizada en las instalaciones de la 22/a Zona Militar, en Rayón, donde las autoridades dieron seguimiento a las acciones implementadas para atender los delitos que más afectan a la población mediante despliegues estratégicos y focalizados.

La estrategia fue instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y es coordinada en el Estado de México por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. La mandataria estatal destacó que las cifras son resultado del trabajo conjunto entre las instituciones de seguridad y los distintos órdenes de gobierno.

Durante la reunión se analizaron los avances del Mando Unificado Oriente y las acciones que se mantienen para atender la incidencia delictiva en los municipios que forman parte de esta estrategia, con operativos definidos a partir de las condiciones particulares de cada demarcación.

El MUZO articula el trabajo de las instituciones de seguridad y procuración de justicia mediante operativos conjuntos en Tultitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Naucalpan, Ixtapaluca, Texcoco, La Paz, Chalco, Valle de Chalco, Chicoloapan, Coacalco, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli.

Los resultados en materia delictiva se presentan además en un contexto de mejora en la percepción de seguridad en el Estado de México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, durante el segundo trimestre de 2026 las ocho ciudades mexiquenses evaluadas registraron avances en este indicador.

Las autoridades señalaron que los datos forman parte del seguimiento permanente que se realiza en las Mesas de Paz, espacios en los que se revisan los resultados obtenidos y se determinan las acciones de seguridad que deben continuar.

En la Mesa de Paz número 170 participaron Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; Martín Marín Colín, vicefiscal general de Justicia del Estado de México; Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad estatal, y Maricela López Urbina, secretaria técnica de la Mesa de Paz.

También estuvieron presentes representantes de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, como parte del seguimiento coordinado de la estrategia de seguridad en los 15 municipios del Oriente del Estado de México.