Vinculan a proceso a “La Gaby de Barbas” de “La Unión Tepito”

Detenidas Gabriela “N”, alias “La Gaby de Barbas" y Maricela “N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso de Gabriela “N”, alias “La Gaby de Barbas”, y a Maricela “N”, integrante del grupo delictivo “La Unión Tepito”.

Estas mujeres son señaladas por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo y la hipótesis de posesión con fines de comercio.

De acuerdo con la investigación, el pasado 29 de agosto, dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) vigilaban la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc, cuando observaron que ambas habrían entregado una bolsa con droga a una persona, quien les habría entregado dinero en efectivo.

Las policías las detuvieron y les aseguraron 30 bolsas pequeñas que contenían narcóticos y otra bolsa con la misma sustancia a granel, así como 200 pesos en efectivo.

En las indagatorias, el agente del Ministerio Público integró entrevistas de las policías que realizaron la detención y dictámenes periciales en química y fotografía. De acuerdo con información de inteligencia, Gabriela “N” es identificada como “La Gaby de Barbas”, posible integrante y generadora de violencia de “La Unión Tepito”, grupo delictivo con presencia principalmente en la zona centro de la Ciudad de México y relacionado con delitos como narcomenudeo, extorsión, secuestro, despojo y homicidio.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados durante la investigación, con los que la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de ambas imputadas, quienes permanecerán en prisión preventiva. Además, se fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.