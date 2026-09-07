Wendy’s en CDMX: ¿Dónde abrirán las próximas dos sucursales de la cadena?

Wendy's se expandirá en CDMX El éxito de la sucursal Wendy’s en Paseo de la Reforma impulsó la próxima apertura de dos establecimientos más en Ciudad de México.

Tras la apertura de su primera nueva sucursal en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, la franquicia de comida rápida Wendy’s cumplirá lo prometido: ha comenzado los planes de expansión, sumando a su proyecto la inauguración de dos establecimientos más en la capital.

En su retorno al país, la cadena presenta el concepto Future Fresh, el cual incorpora kioscos digitales para agilizar el servicio y optimizar la operación, así como buscará destacar entre las franquicias del mercado al integrar carne fresca en su menú, nunca congelada.

Wendy’s inicia su expansión en México: ¿cuáles son las dos sucursales que abrirán en CDMX?

Durante años, Wendy’s fue un restaurante de comida rápida con gran popularidad en México tras su llegada al país en 1980. Sin embargo, su presencia disminuyó con el paso del tiempo hasta desaparecer por completo del terreno capitalino, sobreviviendo con algunos establecimientos en estados del norte mexicano.

A pesar de que algunas especulaciones relacionaron la salida de la hamburguesería estadounidense con una supuesta reestructuración, la versión nunca fue confirmada oficialmente por Wendy’s, lo que convirtió su desaparición en uno de los mayores misterios de la comida rápida extranjera en México.

No obstante, la cadena volvió para quedarse y el anuncio de la apertura de dos sucursales más en CDMX demuestra que la franquicia se ha tomado muy en serio reconquistar a su público mexicano, iniciando de esta forma su ambicioso proyecto de expansión que pretende construir 50 restaurantes Wendy’s en México.

Las nuevas sucursales destinadas para la capital del país, serán:

WENDY’S City Shops del Valle .

WENDY’S WTC.

¿Cuándo se inaugurarán las nuevas sucursales de Wendy’s en CDMX?

Hasta el momento, la cadena de comida rápida no ha emitido una fecha oficial para las aperturas de los establecimientos a desarrollarse en la Ciudad de México, sin embargo, su expansión en la capital y otras entidades del país es definitiva.

Para completar la tarea de crecer en México, el restaurante eligió como socio a AJ Group, que tendrá a su cargo el desarrollo de dichos establecimientos en cuatro entidades del país, mientras que WS Pacific se encargará de 12 sucursales en Sinaloa y Durango.

De acuerdo con datos citados por Wendy’s de Euromonitor International, el mercado mexicano de restaurantes de hamburguesas de servicio rápido alcanzó 2,400 millones de dólares en 2024 y creció a una tasa promedio anual de 14.3% durante los cinco años anteriores, lo que convierte al país en un elemento clave para su expansión internacional.