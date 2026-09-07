Transporte público inundado en Tultitlán Reportan la muerte de 6 pasajeros en transporte público inundado en Tultitlán, EDOMEX: ¿Qué fue lo que pasó? (Redes Sociales)

Un trágico incidente en Tultitlán, Estado de México, dejó un saldo de seis personas fallecidas, luego de que una camioneta de transporte público de la Ruta 30 quedara varada a consecuencia de las severas inundaciones en la vialidad Recursos Hidráulicos.

La acumulación de gases de combustión en el interior del vehículo provocó la intoxicación fatal de los pasajeros.

¿Qué pasó en Tultitlán?

Durante la noche del domingo 6 de septiembre, la unidad con número económico 97 transitaba por la avenida Recursos Hidráulicos.

Al aproximarse a la estación Cueyamil del Tren Suburbano, el vehículo quedó inmovilizado debido a que el nivel del agua superó el metro de altura tras las intensas lluvias registradas en la zona.

Al quedar atrapado en el encharcamiento, el conductor intentó forzar el motor para continuar el trayecto y salir del sitio, condición que terminó en tragedia para las personas que viajaban a bordo.

¿Cómo fallecieron las víctimas?

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las víctimas, dos mujeres y cuatro hombres, entre ellos el chofer, fallecieron a causa de una severa intoxicación dentro de la camioneta.

El alto nivel de la inundación obstruyó el tubo de escape de la unidad, la cual funcionaba con un sistema adaptado de gas LP.

Dicha falla técnica impidió la liberación de los gases de combustión del motor, provocando que el humo invadiera rápidamente la cabina cerrada.

Servicios de emergencia que acudieron a la zona de la estación Cueyamil localizaron los cuerpos de tres personas en el interior del vehículo.

Las otras tres víctimas lograron salir de la unidad en un intento por ponerse a salvo de la inundación, pero se desvanecieron y perdieron la vida minutos después sobre la banqueta de una calle contigua.