Patrullas recorrerán todas las calles de CDMX con el Código 1





La Ciudad de México dio el banderazo al programa Código 1, La Policía en Tu Calle, mediante el cual 2 mil 44 patrullas realizarán recorridos por todas las calles de la capital para completar la vigilancia de cada cuadrante en un periodo máximo de una semana, con la participación de vecinos que podrán verificar que las unidades efectivamente pasen por sus domicilios.

La estrategia, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada contempla la reorganización de los 847 cuadrantes existentes hasta llegar a mil 22, es decir, un incremento de 20 por ciento. Cada cuadrante contará con dos patrullas y será dividido en dos zonas para reducir el territorio que corresponde atender a cada unidad.

El esquema involucrará a 8 mil 176 policías, considerando dos elementos por patrulla y dos turnos. Los recorridos se realizarán todos los días de las 5:00 de la mañana a las 9:00 de la noche, mientras que en las zonas con mayor incidencia delictiva se mantendrá presencia estratégica las 24 horas.

Patrullas recorrerán todas las calles de CDMX con el Código 1

Al respecto, Clara Brugada explicó que el objetivo es que la vigilancia no se limite al paso de las patrullas, sino que los policías tengan contacto directo con los habitantes.

Es por ello que las unidades deberán detenerse en los puntos establecidos, bajar y tocar la puerta de un vecino registrado como Enlace de Paz, quien podrá firmar una bitácora para confirmar que el recorrido se realizó.

“No basta entonces, con tener más patrullas. Queremos una Policía que cada día sea más conocida y reconocida, por los vecinos y por su comunidad”, sostuvo la mandataria.

La estrategia utilizará además el sistema de geolocalización de patrullas y radios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para reconstruir los recorridos y comprobar tecnológicamente la presencia policial.

El Gobierno capitalino contrastará la ruta programada, el recorrido realizado y la verificación de los habitantes.

Vecinos verificarán los recorridos

En el programa participarán los llamados Enlaces de Paz, ciudadanos que de manera voluntaria se incorporan al esquema para comprobar la presencia policial y mantener comunicación con los elementos de seguridad.

Clara Brugada informó que hasta ahora se han visitado 262 mil viviendas y realizado 5 mil 400 asambleas para construir esta red, que cuenta actualmente con casi 20 mil enlaces en toda la ciudad. La administración prevé que la cifra pueda crecer hasta 50 mil o 60 mil personas.

La jefa del Ejecutivo local aclaró que los Enlaces de Paz no tendrán funciones policiales ni deberán intervenir frente a delitos o situaciones de riesgo. Su tarea será verificar los recorridos, señalar los lugares donde consideren necesaria una mayor presencia y mantener comunicación con las autoridades.

Patrullas recorrerán todas las calles de CDMX con el Código 1

“Queremos construir una nueva relación de confianza entre la Policía y la ciudadanía”, afirmó, y señaló que el modelo busca cerrar el vínculo entre patrullaje, supervisión institucional y evaluación ciudadana.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez explicó que Código 1 busca reforzar el modelo de proximidad y conocer directamente las necesidades de cada comunidad.

Indicó que desde junio de 2025 la estrategia Policía Cerca de Ti ha realizado más de seis millones de visitas a casas, negocios, escuelas y espacios públicos de las 16 alcaldías, además de más de 150 jornadas de seguridad.

Añadió que en la capital operan 264 módulos de seguridad con presencia policial permanente y que el nuevo programa permitirá sistematizar los patrullajes para que sean “universales y verificables” en todas las calles y callejones.

También precisó que, además del recorrido cotidiano, habrá presencia focalizada en zonas donde las evaluaciones mensuales de seguridad detecten problemas específicos. También se realizarán recorridos a pie en lugares cuya geografía lo requiera.

Álvaro Obregón inicia con 437 asambleas

El arranque de Código 1 se realizó en la colonia Molino de Rosas, en Álvaro Obregón, donde las autoridades reportaron avances en la integración de los Enlaces de Paz.

El secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego informó que la alcaldía tiene una meta de 700 asambleas. Hasta el momento se han realizado 437 en los 51 cuadrantes de la demarcación y se han registrado mil 242 enlaces.

El alcalde Javier López Casarín informó, por su parte, que al inicio de su administración Álvaro Obregón contaba con apenas 40 patrullas operativas y actualmente dispone de 125. También reportó mil 270 cámaras de vigilancia propias y 5 mil 204 cámaras interconectadas y monitoreadas por el C5 y Base Plata.

Según el alcalde, en la demarcación se han realizado 160 mil Códigos Águila, con un incremento de 34 por ciento; 161 mil recorridos de patrullaje, 99 por ciento más; 8 mil 819 remisiones a juzgado cívico, un aumento de 587 por ciento, y 11 mil 112 protocolos escolares, el doble respecto al periodo previo.

En materia vial, reportó mil 600 infracciones, 116 motocicletas detenidas por violaciones al Reglamento de Tránsito y 69 vehículos remitidos al corralón. También mencionó la liberación de la avenida Vasco de Quiroga, donde, aseguró, un trayecto que anteriormente tomaba entre 45 minutos y una hora ahora puede realizarse en alrededor de 15 minutos.

Clara Brugada vinculó el nuevo modelo con la reducción de la percepción de inseguridad en la capital. Señaló que en 2018 ésta alcanzaba 92 por ciento, mientras que el último levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI la ubicó en 58 por ciento, por debajo del promedio nacional. También afirmó que entre 2017 y 2025 la confianza en la Policía capitalina se duplicó.

La mandataria agregó que agosto de 2026 fue el mes de agosto con menos homicidios en la Ciudad de México en los últimos 29 años, aunque reconoció que la reducción de delitos debe acompañarse de una disminución en la percepción de inseguridad.

“Si no lo percibe así la población, pues entonces nos falta algo. Y ese algo, es que haya una Policía de Proximidad con ustedes”, expresó.

El programa comenzó formalmente con un recorrido en Molino de Rosas, donde el comandante del cuadrante 9, Daniel López, tocó la puerta de una de las viviendas participantes. El vecino registró la visita y el policía asentó el recorrido en la bitácora.

Finalmente, Clara Brugada anunció que regresará a la colonia en un mes para revisar los resultados del esquema. “Queremos que la Policía camine por estos territorios y que la comunidad conozca a su policía”, señaló.