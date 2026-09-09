Naucalpan fortalece sus servicios de salud con el modelo anticorrupción MOGERIC 3.0

MOGERIC 3.0

El Sistema Municipal DIF de Naucalpan formalizó un convenio histórico con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México para implementar el Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción (MOGERIC 3.0), con el objetivo de blindar y optimizar la atención médica que se brinda a la ciudadanía.

Entre las acciones se contempla un mayor seguimiento de los expedientes clínicos, asignación de pacientes y documentación de los procesos, con el objetivo de garantizar una atención de mayor calidad y transparencia

​Bajo el seguimiento de Adriana G. Escobar, presidenta honorífica del SMDIF Naucalpan, la institución busca garantizar que cada usuario reciba un trato transparente, libre de opacidad y con altos estándares de calidad.

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Como resultado inmediato de este reconocimiento institucional, el área de odontología del DIF Naucalpan y su personal médico han reforzado sus operaciones, asegurando servicios de salud bucal oportunos, responsables y cálidos dirigidos a niños, jóvenes y adultos mayores del municipio.

El objetivo final de esta estrategia es que niñas, niños, jóvenes y adultos mayores puedan acceder a servicios de salud oportunos, de calidad y con procesos transparentes.

​Con esta iniciativa, Naucalpan sienta un antecedente en la administración pública local al vincular directamente la integridad administrativa con la mejora continua de los servicios de salud comunitarios.