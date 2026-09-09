Ecatepec implementará operativo para regular la quema de pirotecnia durante las fiestas patrias

Ecatepec implementará operativos para supervisar y mantener bajo control el uso de pirotecnia durante las Fiestas Patrias, donde no se permitirá la quema de “toritos” ni el almacenamiento de productos con pólvora en sitios cerrados, con el objetivo de prevenir accidentes.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss informó que se evalúan medidas, en coordinación con autoridades estatales y federales, para disminuir riesgos por el uso de fuegos de artificio durante las celebraciones del 15 de septiembre.

La celebración principal de esta fiesta en el municipio se llevará a cabo en la explanada municipal, adelantó que habrán presentaciones de danza, música y sorpresas, con la presentación estelar de la cantante y compositora oaxaqueña Lila Downs, además de quema de castillos y fuegos pirotécnicos regulados bajo las medidas de seguridad, así como la intervención de diversos artistas, en evento a partir de las 17:00 horas.

El operativo Fiestas Patrias en Paz 2026, garantiza la seguridad y tranquilidad en Ecatepec y cuenta con la participación de más de mil 800 policías municipales y 113 elementos de la Marina, además de que habrá Ley Seca y dispositivos del alcoholímetro, así como coordinación con personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos que vigilará la explanada municipal y las plazas de los 9 pueblos del municipio donde habrá festejos patrios.

Jesús Clara González, director de Protección Civil y Bomberos, ha mantenido reuniones con representantes vecinales de los 9 pueblos, entre ellos delegados y Consejos de Participación Ciudadana, para informarles las medidas que se tomarán para la quema de pirotecnia durante los festejos patrios.

“No queremos nosotros tener ningún tipo de percance que lamentar”, enfatizó.

Clara González mencionó que para la quema de fuegos pirotécnicos Protección Civil municipal expide una constancia de no inconveniencia, donde previamente revisa exhaustivamente la cantidad de productos y qué tipo de material se va a quemar, así como el armado del castillo.

En caso de incumplimientos, los materiales identificados serán retirados para su destrucción y suspendido el lugar del hecho, e incluso podrían aplicar sanciones a los infractores.