Tlalnepantla lleva mayor iluminación y seguridad en Valle de las Pirámides

A través de sus redes sociales, el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz informó que se realizaron acciones en favor de la comunidad de Valle de las Pirámides, en esta ocasión se llevó a cabo la instalación de nuevas luminarias a través del programa Luminaria Nuestra Ciudad, una acción que está orientada a reforzar la seguridad vial y peatonal, así como a devolver la vida a los espacios públicos para que puedan ser transitados por las familias locales.

​Esta zona se ha caracterizado históricamente por la sólida organización de sus vecinos, así como por un profundo arraigo y sentido de pertenencia. Ahora con la llegada del nuevo alumbrado se busca acompañar este esfuerzo comunitario mediante nuevas estrategias que beneficien a todos.

Algunos de los aspectos que se planean mejorar con esta estrategia són:

​Mayor visibilidad y seguridad: Calles mejor iluminadas para prevenir delitos y facilitar la movilidad nocturna.

​Recuperación del espacio público: Entornos aptos para la convivencia familiar y el esparcimiento social.

​Fortalecimiento de la identidad local: Un entorno urbano renovado que impulsa la calidad de vida en Tlalnepantla.

“Tlalnepantla avanza, porque iluminar nuestras calles también es fortalecer nuestra identidad y recuperar Nuestra Ciudad” escribió el mandatario.

Con estos trabajos, el municipio reafirma que iluminar las calles es una herramienta clave para fortalecer la identidad comunitaria y recuperar el entorno urbano para sus habitantes.