



Iztacalco se suma a jornada nacional para recuperar juegos tradicionales

La alcaldía Iztacalco se sumó a la Jornada Nacional de Juegos Tradicionales, con la que se busca promover la convivencia, la actividad física y la recuperación de actividades recreativas entre niñas y niños.

El inicio de las actividades se realizó en la Escuela Primaria República Federal de Alemania, donde estudiantes participaron en una muestra de juegos como avión, resorte, salto de cuerda, canicas, trompo y lotería.

La actividad fue encabezada por la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. De manera simultánea, la jornada comenzó en 3 mil 300 escuelas de todo el país, con la participación estimada de medio millón de niñas y niños.

En Iztacalco, las actividades buscan incorporar nuevamente juegos tradicionales a los espacios escolares y fomentar dinámicas colectivas entre los estudiantes, frente al creciente uso de dispositivos electrónicos como forma de entretenimiento.

Lourdes Paz mencionó que este tipo de juegos forman parte de las experiencias de distintas generaciones y consideró importante que las nuevas infancias tengan contacto con ellos.

“Celebro la realización de este programa ya que personas como yo crecimos con ellos, con el yoyo, con el balero, con la cuerda, con muchos otros con los que crecieron muchas generaciones”, señaló.

La alcaldesa sostuvo que estas actividades también contribuyen al desarrollo de habilidades físicas y motrices, además de favorecer la convivencia entre los estudiantes.

“En Iztacalco nos sumamos a este esfuerzo cuenten con nosotros para impulsar este programa”, afirmó.

Actividades para recuperar la convivencia

En la primaria de Iztacalco, los alumnos tuvieron la oportunidad de practicar distintas actividades que requieren coordinación, movimiento y participación colectiva.

Mario Delgado señaló que uno de los objetivos es ofrecer alternativas frente al tiempo que niñas y niños pasan utilizando teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

“El uso excesivo de los celulares está haciendo que los niños y niñas pasen más tiempo pegado a una pantalla que estar jugando”, afirmó el funcionario.

El secretario de Educación Pública consideró que los juegos tradicionales permiten desarrollar habilidades para relacionarse con otras personas, debido a que requieren la participación de varios jugadores.

“Estos juegos no se juegan solos, se juegan en grupos para ser amigos, para divertirnos, para pasarla bien”, expresó.

La jornada busca que actividades como el trompo, las canicas, la cuerda, el avión y la lotería formen parte de la convivencia cotidiana en los planteles participantes.