Huixquilucan reduce cifras de analfabetismo

La presidenta municipal de Huixquilucan anunció que el municipio disminuyó 0.6% el analfabetismo entre sus habitantes, pasando de 1.4 a 0.8% de la población total con esta carencia. Señaló que uno de los principales objetivos de su administración es generar mayores oportunidades de desarrollo para quienes, por distintas razones, no han aprendido a leer y escribir.

Durante su visita a la Escuela Secundaria Técnica 188 “Erasmo Castellanos”, el marco del Día Internacional de la Alfabetización, la mandataria informó que este logro es resultado de una estrategia que se implementó en mayo, que busca alcanzar la bandera blanca contra el analfabetismo en el territorio, lo que también contribuirá a generar condiciones de igualdad entre la sociedad.

“Hace unos meses, pusimos en marcha esta campaña que, en primera instancia, estuvo enfocada en identificar a las personas que no saben leer y escribir y, posteriormente, ayudarlos a superar este rezago. Y, a unos meses de haber iniciado, estamos cerca de levantar la bandera blanca contra el analfabetismo, por lo que seguiremos trabajando para que todos los habitantes de Huixquilucan tengan mejores condiciones de vida y de desarrollo”, expresó.

En compañía de estudiantes, maestros y padres de familia, indicó que, hasta la fecha, se han aplicado más de 11 mil 400 formatos de identificación de estas personas y ello ha permitido iniciar un esfuerzo para que los cerca de 500 habitantes de Huixquilucan analfabetas detectados, puedan iniciar su formación.

Romina Contreras señaló que la alfabetización es un derecho humano fundamental que abre las puertas al conocimiento, la justicia social y el crecimiento personal, por lo que combatir el analfabetismo representa un compromiso de la actual administración para cambiar vidas, derribar barreras y construir un Huixquilucan con desarrollo y equidad para todas las familias.

Posteriormente como parte del programa “Acción por la Educación”, entregó los trabajos de mantenimiento que se realizaron en la Escuela Secundaria Técnica 188 “Erasmo Castellanos”, en benefició de más de 240 estudiantes que ahora cuentan con la rehabilitación de la instalación hidráulica, eléctrica y sanitaria en el laboratorio.

Además, se donaron siete pintarrones, se aplicó pintura vinílica en el plantel, se realizó la rehabilitación de sanitarios y el reemplazo de 30 tubos led en lámparas, además de trabajos de jardinería, entre otros.