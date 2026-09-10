CDMX rehabilita primaria de Cuauhtémoc con inversión de 1.9 mdp

La Escuela Primaria Dolores Correa Zapata, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue rehabilitada con una inversión de 1.9 millones de pesos como parte del programa 1, 2, 3 Por Mi Escuela: Renovar para Transformar, con trabajos que incluyeron instalaciones sanitarias y eléctricas, impermeabilización, pintura y la construcción de una cubierta para el patio.

La intervención beneficia directamente a 132 alumnas y alumnos. Se impermeabilizaron 236 metros cuadrados, se realizaron trabajos de pintura en casi 5 mil metros cuadrados, se colocaron dos nuevos muebles sanitarios y 16 luminarias, además de rehabilitarse por completo las instalaciones eléctrica e hidrosanitaria.

También se construyó una nueva cubierta de 134 metros cuadrados en el patio escolar, con el propósito de contar con un espacio protegido para actividades deportivas, culturales y cívicas.

La rehabilitación se complementó con la incorporación del Aula Mixtli, equipada con tecnología digital, y un salón del programa Do Re Mi Fa Sol, destinado a la enseñanza musical desde la educación primaria. La escuela se convirtió, según lo expuesto durante el recorrido, en la primera de su zona escolar en contar con Aula Mixtli.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada sostuvo que el programa busca intervenir los planteles a partir de un diagnóstico de sus necesidades y no únicamente atender una obra específica solicitada por la comunidad.

“Aquí se trató de atender todas las necesidades”, afirmó al destacar que los trabajos permitieron atender de manera conjunta los baños, agua, electricidad, techumbre, impermeabilización y pintura del plantel.

La rehabilitación de las escuelas forma parte de una estrategia más amplia para mejorar las condiciones de la educación pública, señaló. Informó que, durante 2025 y 2026, el gobierno capitalino ha destinado 14 mil 306 millones de pesos a distintos programas de educación básica.

CDMX rehabilita primaria de Cuauhtémoc con inversión de 1.9 mdp

782 planteles intervenidos

Dentro de ese monto, precisó, se han destinado mil 979 millones de pesos a uniformes y útiles escolares; 7 mil 491 millones a Mi Beca para Empezar; mil 797 millones a desayunos escolares; 560 millones a La Escuela es Nuestra; mil 562 millones al programa 1, 2, 3 Por Mi Escuela; 462 millones a Mixtli Digital; 165 millones a Do Re Mi Fa Sol y 192 millones a comida caliente en escuelas.

En particular, el programa 1, 2, 3 Por Mi Escuela registra 782 planteles de educación básica intervenidos o en proceso de intervención en las 16 alcaldías, con una población beneficiaria estimada en 392 mil niñas y niños. De ese total, 360 corresponden a primarias, 210 a preescolares, 174 a secundarias, 14 a Centros de Atención Infantil y 24 a Centros de Atención Múltiple.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto detalló que en Cuauhtémoc se han intervenido 87 planteles, mientras que Azcapotzalco suma 61, Tlalpan 59 e Iztapalapa 58.

El funcionario explicó que las intervenciones se determinan mediante diagnósticos técnicos que consideran necesidades como núcleos sanitarios, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, impermeabilización, bardas, pintura, aulas de usos múltiples, escaleras de emergencia y pisos. Como parte del programa se han construido 170 nuevas techumbres.

Raúl Basulto añadió que existen 782 comités escolares para acompañar las obras y que la meta de la administración es recorrer los planteles de la ciudad durante los seis años de gobierno.

Además de la infraestructura, el plantel recibió equipamiento tecnológico. El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pedro Moctezuma Barragán, informó que el Aula Mixtli cuenta con 35 computadoras, 29 tabletas, dos kits de robótica, dos kits de Arduino, una laptop, un videoproyector, un carro de carga, una pantalla interactiva, un punto de acceso y ocho no-breaks.

El espacio también incorpora la biblioteca virtual Amoxcalli, donde las y los alumnos podrán acceder a libros, videos y podcasts.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Ana Francis López recordó que el programa Do Re Mi Fa Sol comenzó en el plantel en febrero de 2025 y que los instrumentos llegaron en mayo de ese año. A partir de este ciclo, estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado tendrán dos horas semanales de música, mientras que primero, segundo y tercero tendrán una hora.

El programa contempla que las niñas y niños aprendan distintos instrumentos conforme avanzan de grado. En la escuela ya cuentan con ukuleles, guitarras, percusiones, teclado, batería y dos trompetas, además de la posibilidad de integrar ensambles musicales.

Finalmente, Clara Brugada destacó que la renovación de los planteles debe garantizar condiciones adecuadas para estudiar y convivir.

“Una educación pública de primera, necesita escuelas públicas de primera”, expresó durante la entrega.