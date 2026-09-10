Brilla Cuauhtémoc suma 64 luminarias en la colonia Obrera

La colonia Obrera sumó 64 nuevas luminarias como parte del programa Brilla Cuauhtémoc, con lo que casi dos kilómetros de vialidades cuentan con mejores condiciones de iluminación. Con esta intervención, el número de luminarias instaladas mediante el programa en la colonia llegó a mil 365.

La alcaldía Cuauhtémoc dió a conocer que, de las luminarias colocadas en la Obrera, mil 148 corresponden a vialidades y 217 a espacios peatonales. Los nuevos puntos de luz fueron encendidos en la esquina de Manuel Caballero e Isabel la Católica, con la participación de funcionarios de la demarcación, concejales y vecinos.

La intervención forma parte de los trabajos de mantenimiento y ampliación del alumbrado público que realiza la alcaldía en sus 33 colonias. Además de colocar nuevas luminarias, el gobierno local reportó acciones para reparar aquellas que presentan fallas.

Rehabilitan 277 luminarias en una semana

A lo largo de la última semana, personal de la alcaldía rehabilitó 277 luminarias en distintos puntos de Cuauhtémoc. De ese total, 194 fueron atendidas por la Dirección General de Servicios Urbanos y 83 por la Dirección General de Participación Ciudadana, mediante la Dirección de Coordinación Territorial.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega señaló que el mejoramiento de las calles también contempla mantener en funcionamiento el alumbrado, por lo que el programa combina la instalación de nuevos equipos con la rehabilitación de los existentes.

En total, la administración local reportó más de 53 mil luminarias instaladas o rehabilitadas en las 33 colonias de la demarcación.

La alcaldía indicó que continuará con los trabajos de mantenimiento y colocación de luminarias, bajo el argumento de que contar con calles y espacios públicos iluminados contribuye a mejorar las condiciones de seguridad para quienes transitan por ellos.